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想讓iPhone更貼心？別錯過這5個「輔助使用」功能

記者黃筱晴／綜合報導
蘋果的輔助使用科技傳教士Dean Hudson，他是旁白功能的原始開發成員，讓盲人也能夠使用iPhone和Mac，他希望確保每一個人都能夠輕鬆使用每一款新的蘋果產品。（圖：蘋果提供）
蘋果的輔助使用科技傳教士Dean Hudson，他是旁白功能的原始開發成員，讓盲人也能夠使用iPhone和Mac，他希望確保每一個人都能夠輕鬆使用每一款新的蘋果產品。（圖：蘋果提供）

一般人在流暢使用智慧裝置各種功能的時候，可能從來沒有想過，如果失去了視力、聽力或是肢體不方便，該如何繼續操控手機來完成各種日常所需？其實iPhone內藏了眾多的「輔助使用」功能，不只身心障礙者需要，部分功能任何人都適用，透過簡單設定，就能讓iPhone變得更貼心好用。

將iPhone相機當成放大鏡來放大顯示眼前的物體、文字。（圖：蘋果提供）
將iPhone相機當成放大鏡來放大顯示眼前的物體、文字。（圖：蘋果提供）

放大鏡

利用相機變身數位放大鏡，幫你看得更清楚。前往「設定」 >「輔助使用」>「放大鏡」，即可透過iPhone、iPad或iPod touch的相機，放大你對準的任何物體，例如菜單或標誌，讓你更清楚地在螢幕上看到所有細節，還可使用閃光燈來照亮物件、調整濾鏡幫你分辨顏色，或是以凍結影格捕捉靜態特寫。

使用「朗讀螢幕」功能，讓你的裝置幾乎可以為你朗讀任何螢幕上的文字。（記者黃筱晴／...
使用「朗讀螢幕」功能，讓你的裝置幾乎可以為你朗讀任何螢幕上的文字。（記者黃筱晴／攝影）

語音內容

前往「設定」 >「輔助使用」>「語音內容」，即可進行各種朗讀設定，使用「朗讀螢幕」功能，你的裝置幾乎可以為你朗讀任何文字。無論郵件、訊息和Safari等，眾多內容都能用語音朗讀，並透過「語音控制器」的播放按鈕來重新播放，或是用「朗讀所指部分」選項，點到哪唸到哪，連速度、聲音腔調都能自選，支援超過35種語言，並提供超過70種朗讀聲音，讓語音就像認識的朋友對話一樣親切自然。

縮放功能可快速放大螢幕的某個區域，在iOS、iPadOS和macOS中，還可使用...
縮放功能可快速放大螢幕的某個區域，在iOS、iPadOS和macOS中，還可使用子母畫面模式，以獨立視窗查看縮放區域的內容，而螢幕其他部分的內容則保持原本大小。（圖：蘋果提供）

只須一次設定，就能把各種iOS App，甚至部分第三方App的文字都放大，讓閱讀...
只須一次設定，就能把各種iOS App，甚至部分第三方App的文字都放大，讓閱讀更輕鬆。（記者黃筱晴／攝影）

文字大小、縮放

如果幫家中長輩設定iPhone，一定要趕快開啟這個功能！前往「設定」 >「輔助使用」>「顯示與文字大小」，就可以依照需求將內建iOS App的字體放大、變粗體，增加文字的易讀性和能見度，部分第三方App也支援此設定，讓閱讀更輕鬆。如果是患有色盲或其他視力障礙的使用者，也可以透過自訂顯示器顏色、反相等設定來讓螢幕更容易且正確地閱讀。另外，也可以使用縮放功能，單獨放大想要仔細確認的區塊。

iPhone擁有相當強大且細緻的輔助使用功能設定。（記者黃筱晴／攝影）
iPhone擁有相當強大且細緻的輔助使用功能設定。（記者黃筱晴／攝影）

聽寫

大家平常最常用的大概就是這個功能了吧，不管是懶得打字還是當時雙手沒辦法打字，「聽寫」功能讓你以說話代替打字，並且支援超過40種語言。只要在任何文字欄位內，輕點鍵盤上的麥克風按鈕，即可開始聽寫，連標點符號、換行、切換大小寫都可以用說的完成。在macOS還隨附超過50種編輯與格式指令，讓你只用語音就能將段落的文字變粗體、刪除句子或替換字詞。

iOS 14之後的使用者可設定在iPhone背面輕點2下或3下來觸發各種動作，其...
iOS 14之後的使用者可設定在iPhone背面輕點2下或3下來觸發各種動作，其他版本的使用者也可以在「輔助觸控」選單中自定其他觸控動作，如觸碰一下來改變音量。（記者黃筱晴／攝影）

背面輕點

如果你的裝置已經更新到iOS 14之後，就可以透過「設定」>「輔助使用」>「觸控」，自訂「背面輕點」功能，透過在iPhone背面快速點2下或點3下快速開啟自己常用的功能，從打開控制中心、喜愛的App到拍攝截圖，都能搞定。可以從內建24種動作中選擇，也可以建立自己的自動化快速捷徑來簡化日常任務。

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