蘋果認了！iPhone 11觸控有問題 宣布免費維修

蘋果公司證實，有部分的iPhone 11因為顯示器模組問題，導致螢幕無法回應觸控問題，官網也公告「免費維修服務」。(路透)

手持iPhone 11的果粉們注意，蘋果 公司證實，有部分的iPhone11因為顯示器模組問題，導致螢幕無法回應觸控，官網也公告「免費維修服務」，可以透過序號查詢是否符合維修資格。

蘋果官網貼出公告「iPhone 11 觸控問題顯示器模組更換方案」，指出Apple 已經確定有少部分的iPhone 11螢幕因為顯示器模組的問題，可能造成螢幕無法回應觸控動作，受影響的裝置是在2019年11月到2020年5月之間製造。

蘋果也表示，如果手上持有的iPhone11有出現無法回應觸控動作的問題，可以使用網頁上的序號檢查工具，查看裝置是否符合本方案資格，如果符合資格，Apple或是Apple授權維修中心將免費提供維修服務，也特別備註，其他iPhone機型均不在本方案的範圍內。

確認符合本方案資格後，可以參照維修程序，尋找Apple授權維修中心，或是向Apple Store零售店預約時間，維修前要先備份到iCloud或是電腦中，如果iPhone 11有任何影響此次維修的損壞狀況，例如螢幕破裂，需要在本方案維修服務前先行解決，否則有可能需要支付額外的維修費用。