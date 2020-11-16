iPhone 12 Pro Max實測真心話 2.5倍變焦、夜拍最有感

在主鏡頭夜間模式下，逆光拍攝人物的輪廓、髮絲都很細膩。圖／陳顗文提供

搭載最新、最強相機的iPhone 12 Pro Max正式上市，蘋果 這次針對專業攝影 需求打造，首度在Pro系列2款機種之間做出硬體規格上的區隔。iPhone 12 Pro Max不但在廣角相機上有大47%的感光元件，包括全新位移式光學影像穩定功能和全新的65mm望遠相機也都是獨有，充分利用了iPhone 12 Pro Max機身內更大的空間，加入了更大的感光元件與更強的長焦鏡頭。

而感光元件、影像穩定系統、2.5倍光學變焦這些硬體規格升級，對常用iPhone拍照的攝影師來說立刻就能感受到進化，蘋果這次也特別邀請到攝影師Kevin陳顗文和施信鋒分享他們實際試拍2天之後的的作品和想法。

陳顗文表示，平常使用iPhone 11 Pro對於隨手拍攝出來的質感跟效果已經非常滿意，但使用iPhone 12 Pro Max不管在一般拍攝還是夜拍，都可以明顯感覺到進步，尤其是人像時膚質顆粒、細節、顏色都有更好的成像，2.5倍的變焦也比原本的2倍更靈活好用。

而先前已經在使用iPhone 12 Pro的攝影師施信鋒在另外試用了iPhone 12 Pro Max之後則表示，雖然主鏡頭加入了更好的感光元件，但手機攝影是軟體跟硬體的組合，所以在A14仿生晶片強大的演算法加持下，只要在光源充足的環境中，其實iPhone 12系列的表現都相當接近，但在光線較弱且沒有開啟夜間模式的狀況下，iPhone 12 Pro Max就會佔有比較大的優勢，不論細節或者畫面純淨度上表現都是歷代iPhone最好，其中望遠鏡頭的升級則令他覺得最驚豔且有感。施信鋒說：「以往的2倍長焦有時會讓我覺得似乎有點不夠，但這次的長焦鏡頭表現對我來說更有感了一些，在淺景深、畫面壓縮感上都有更好的表現，讓我有真正帶著3顆鏡頭出門的感受」。

另外，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的縮時攝影現在也支援夜間模式，讓夜拍的可玩性更加提升。施信鋒試拍之後表示覺得表現很不錯，跟一般相機拍的縮時攝影成果更加接近。