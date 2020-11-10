我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普敗選後首現身 將赴阿靈頓公墓紀念退伍軍人

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

蘋果新品發表會 5大重點一次看

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果最新桌上型電腦主機Mac min。（歐新社）
蘋果最新桌上型電腦主機Mac min。（歐新社）

蘋果公司10日舉行線上新品發表會，更以「One More Thing」這句已故創辦人賈伯斯的經典台詞為這場活動命名，發表三款搭載自主研發處理器M1的新電腦。以下為五大重點：

●名為「M1」的蘋果晶片

蘋果自主研發的M1晶片採用台積電5奈米製程技術，有多達160億個電晶體，比A14 Bionic處理器的118億個電晶體多出逾35%，是蘋果迄今在一塊晶片上放入最多電晶體的紀錄。

M1晶片預期能改善電池續航力、提高運算效率與速度，並且支援運作最新版Mac作業系統Big Sur。

蘋果最新發表的三款產品都採用M1晶片。

●新的桌上型電腦主機Mac min

入門款桌上型電腦主機Mac mini將採用擁有8核心處理器的M1晶片，外觀依然是7.7吋的銀色鋁合金方形設計，售價699美元起。

●筆電MacBook Air

13吋的MacBook Air售價999美元起，電池續航力長達18個小時，是這款輕薄楔形筆電最長的續電力，不過外觀沒有太大變化，從賈伯斯在2008年從牛皮紙袋取出發表這款筆電以來就是如此。

●筆電MacBook Pro

13吋的MacBook Pro售價從1,299美元起，充電一次電池續航力達20個小時，由於搭載新晶片，續航力比前一代提高多達一倍。

這三款新電腦在美國從10日起可進行預購，下周開始出貨。

●新的Mac作業系統「Big Sur」

新的Mac將搭載最新桌上型作業系統Big Sur，它將讓iPhone與iPad的App能夠在直接在Mac上使用。符合資格的裝置可從11月12日開始更新。

蘋果發表最新13吋MacBook Pro筆電產品。（歐新社）
蘋果發表最新13吋MacBook Pro筆電產品。（歐新社）

蘋果 美元 美國

上一則

蘋果新推3款Mac電腦 搭載自家M1晶片 別了英特爾

延伸閱讀

蘋果新推3款Mac電腦 搭載自家M1晶片 別了英特爾

蘋果新推3款Mac電腦 搭載自家M1晶片 別了英特爾
使用自製晶片M1 蘋果發表3款電腦

使用自製晶片M1 蘋果發表3款電腦
日經：立訊可能提前打入iPhone鏈 生產iPhone 12 mini

日經：立訊可能提前打入iPhone鏈 生產iPhone 12 mini
分析：搭載自研晶片 蘋果新款Mac價格可望壓低

分析：搭載自研晶片 蘋果新款Mac價格可望壓低

熱門新聞

一名網友入手iPhone 12 Pro不久便傳出災情，因其金屬邊框整個翹起來，且這慘況不是外力造成的。（取材自推特）

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一星期

2020-11-03 02:00
有果粉透露iPhone 12會發出奇怪綠光，並不停閃爍。圖為蘋果iPhone 12。（美聯社）

iPhone 12、12 Pro傳災情 亮度低於90%螢幕「綠了」

2020-11-10 01:45
蘋果年度新機iPhone 12預料本季將大賣，帶動蘋果業績。 歐新社

iPhone 12落漆！玩手遊電池續航力 竟比iPhone SE更差

2020-11-02 17:43
市場普遍預期，蘋果將發表首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的Mac系列筆電。圖為蘋果Logo。美聯社

分析：搭載自研晶片 蘋果新款Mac價格可望壓低

2020-11-10 11:53
傳三星電子可能提前推出旗艦機Galaxy S21，試圖攫取華為的市占，並抵禦蘋果的競爭。（美聯社）

先發制人？傳三星將提前推出旗艦機 攫取華為市占

2020-11-09 00:48
iPhone 12系列新機。（歐新社）

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

2020-11-05 03:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答