蘋果新品發表會 5大重點一次看

蘋果最新桌上型電腦主機Mac min。（歐新社）

蘋果 公司10日舉行線上新品發表會，更以「One More Thing」這句已故創辦人賈伯斯的經典台詞為這場活動命名，發表三款搭載自主研發處理器M1的新電腦。以下為五大重點：

●名為「M1」的蘋果晶片

蘋果自主研發的M1晶片採用台積電5奈米製程技術，有多達160億個電晶體，比A14 Bionic處理器的118億個電晶體多出逾35%，是蘋果迄今在一塊晶片上放入最多電晶體的紀錄。

M1晶片預期能改善電池續航力、提高運算效率與速度，並且支援運作最新版Mac作業系統Big Sur。

蘋果最新發表的三款產品都採用M1晶片。

●新的桌上型電腦主機Mac min

入門款桌上型電腦主機Mac mini將採用擁有8核心處理器的M1晶片，外觀依然是7.7吋的銀色鋁合金方形設計，售價699美元 起。

●筆電MacBook Air

13吋的MacBook Air售價999美元起，電池續航力長達18個小時，是這款輕薄楔形筆電最長的續電力，不過外觀沒有太大變化，從賈伯斯在2008年從牛皮紙袋取出發表這款筆電以來就是如此。

●筆電MacBook Pro

13吋的MacBook Pro售價從1,299美元起，充電一次電池續航力達20個小時，由於搭載新晶片，續航力比前一代提高多達一倍。

這三款新電腦在美國 從10日起可進行預購，下周開始出貨。

●新的Mac作業系統「Big Sur」

新的Mac將搭載最新桌上型作業系統Big Sur，它將讓iPhone與iPad的App能夠在直接在Mac上使用。符合資格的裝置可從11月12日開始更新。