我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

iPhone 12、12 Pro傳災情 亮度低於90%螢幕「綠了」

編譯中心／綜合報導
有果粉透露iPhone 12會發出奇怪綠光，並不停閃爍。圖為蘋果iPhone 12。（美聯社）
有果粉透露iPhone 12會發出奇怪綠光，並不停閃爍。圖為蘋果iPhone 12。（美聯社）

蘋果iPhone 12系列手機在10月下旬已經正式開賣，許多果粉紛紛搶購入手，但新機上市後問題不斷，除了不送充電器之外，顏色款式被嫌醜，電池續航力變差、邊框翹起、詭異震動等，都引起許多人的討論。如今還有果粉透露手機會發出奇怪綠光，並不停閃爍，讓他相當困擾。

蘋果iPhone 12系列手機共推出4款機型，全都有搭載OLED螢幕面板，有名果粉表示自己買了兩支iPhone 12手機，但當在黑暗環境中，螢幕亮度低於90%的時候，竟然會發出奇怪的綠光，還會不時地閃爍，而且兩支都有相同現象，讓他在使用上很困擾。這名果粉在蘋果官網PO出自己的問題後，有許多人表示自己也出現同樣情形。

有一名網友貼出iPhone 12 Pro與iPhone XS螢幕的對比照，從照片中可看到照片左邊iPhone 12 Pro出現綠光，右邊iPhone XS則是正常的黑色；另一位網友也貼出手機照片表示，開機後的蘋果LOGO在螢幕上也會泛綠光。除了綠光，有其他果粉說自己在黑暗中使用手機時，螢幕會出現深灰色閃爍情況。

至於螢幕出現綠光、閃爍的情況，是因為軟體還是硬體所導致，目前還不得而知，而蘋果公司也尚未做出回應。

還有其他網友表示手機的蘋果LOGO也有出現綠光。（翻攝自蘋果官網）
還有其他網友表示手機的蘋果LOGO也有出現綠光。（翻攝自蘋果官網）
有果粉貼出自己螢幕出現綠光的畫面。（翻攝自蘋果官網）
有果粉貼出自己螢幕出現綠光的畫面。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 手機 蘋果

上一則

蘋果搭載自家晶片的Mac將亮相 重燃PC晶片大戰？

延伸閱讀

蘋果、索尼傳競購播客網站Wondery

蘋果、索尼傳競購播客網站Wondery
iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺
iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜

iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜
iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一星期

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一星期

熱門新聞

一名網友入手iPhone 12 Pro不久便傳出災情，因其金屬邊框整個翹起來，且這慘況不是外力造成的。（取材自推特）

iPhone 12 Pro邊框「自動翹起」 他傻眼：才買一星期

2020-11-03 02:00
蘋果年度新機iPhone 12預料本季將大賣，帶動蘋果業績。 歐新社

iPhone 12落漆！玩手遊電池續航力 竟比iPhone SE更差

2020-11-02 17:43
蘋果上月發表採用無線充電技術MagSafe的iPhone 12。美聯社

iPhone下一個可能走入歷史的裝置：Lightning連接埠

2020-11-02 01:22
傳三星電子可能提前推出旗艦機Galaxy S21，試圖攫取華為的市占，並抵禦蘋果的競爭。（美聯社）

先發制人？傳三星將提前推出旗艦機 攫取華為市占

2020-11-09 00:48
iPhone 12系列新機。（歐新社）

iPhone 12可能遇生產瓶頸？傳電源管理晶片短缺

2020-11-05 03:49
蘋果iPhone 12系列手機推出後話題不斷，手機顏色也讓民眾難以抉擇。 路透

不是藍色！iPhone 12「新寵顏色」曝光

2020-10-30 16:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派