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iPhone下一個可能走入歷史的裝置：Lightning連接埠

編譯洪啟原／綜合報導
蘋果上月發表採用無線充電技術MagSafe的iPhone 12。美聯社
蘋果上月發表採用無線充電技術MagSafe的iPhone 12。美聯社

自從手機問世以來，連接埠（port）一直是手機上的固定裝置，包括蘋果最新推出的iPhone 12，和十幾年前的「功能型手機」（dumb phone），都擁有這項設計。

不過，根據業界一項流傳已久的傳聞，蘋果正考慮捨棄iPhone的Lightning連接埠，為百分百無連接埠的iPhone鋪路。iPhone 12採用無線充電板MagSafe，就是蘋果帶領消費者進入手機「無孔化」（port-free）的最新證據之一。

科技新聞網站CNET報導，採用這項充電技術，就不再需要Lightning連接埠，雖然iPhone 12仍保有這個連接器，但紙盒包裝不再附贈充電轉接頭和有線耳機。

知名蘋果分析師郭明錤預估，蘋果將在2021年發表一款無連接埠的iPhone旗艦機，表示這款新機將在頂級和基本款iPhone之間「創造更大的區隔」。

言下之意，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這兩款旗艦機可能採用無連接埠的設計，但iPhone 13 Mini和一般iPhone 13將保有Lightning連接埠。

郭明錤去年即在報告中寫道：「我們預估最頂級的機款將捨棄Lightning連接埠，提供百分百無連接埠的體驗。」

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