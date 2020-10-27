蘋果新款16吋Mac筆電 傳11月發表

市場傳出蘋果11月將發表第一款搭載自家處理器的Mac筆電，以及新款的16吋MacBook Pro。（路透）

蘋果 公司在10月中旬才發表iPhone 12系列手機 ，不過市場早已盛傳蘋果將在11月再度辦發表會，推出第一款蘋果自家處理器Apple Silicon的Mac筆電，現在更有消息傳出，蘋果還可能推出新款的16吋MacBook Pro。

根據蘋果消息爆料網站MacRumors報導，蘋果的軟體更新參考內容疑似洩露出可能推出2020年款16吋MacBook Pro。

報導指出，蘋果在上周公布Boot Camp的更新，這種軟體是蘋果公司協助用戶在Mac上運作微軟的Windows作業系統。然而眼尖的網友發現，在這次Boot Camp軟體升級的參考內容中，發現蘋果同時提到2019年與2020年款的16吋MacBook Pro。

報導指出，雖然有可能是蘋果的文字錯誤，不過，距離蘋果在2019年11月推出16吋的MacBook Pro已將近一年，因此近期若推出更新版，也是有其可能性。

傳言指出，蘋果可能計畫在11月17日舉行發表會，推出首款搭載自家客製化處理器Apple Silicon的Mac筆電，機型可能會是MacBook Air、13吋的MacBook Pro，或是12吋的MacBook，至於16吋的MacBook Pro可能繼續搭載英特爾處理器。