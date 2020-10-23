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iPhone 12夜拍美照速上手 攝影師分享祕訣

中央社 台北23日電
iPhone 12系列開賣，新功能之一是把夜間模式擴展到更多鏡頭。中央社
iPhone 12系列開賣，新功能之一是把夜間模式擴展到更多鏡頭。中央社

iPhone 12系列開賣，新功能之一是把夜間模式擴展到更多鏡頭。專業攝影師建議，夜間模式可以善用畫面上的十字線對正影像，並稱讚新機在低光源下能兼顧成像品質與彈性。

IPPA攝影獎常勝軍趙培均說，這次iPhone 12 Pro在超廣角鏡頭也能應用夜間模式，使微光場景能有更多元的拍攝視野；人像模式對於前後景的智慧判斷也越來越精準，且夜間模式在雜訊噪點的抑制能力也有提升。

iPhone 12啟動夜間模式時，點擊快門後手機需要保持靜止不動，等運算完成。趙培均分享，如果手機偵測到移動，畫面中心會出現十字線，在運算期間要盡可能對正影像，以獲得最穩定清晰的成像。

專業攝影師施信鋒認為，這次iPhone 12系列對於喜好攝影的朋友來說，有兩個很重要的變化，第一個是重新設計的主鏡頭，第二個部分是強化夜景模式，且三鏡頭皆有支援，這讓手機拍攝的可能性又提高了。

施信鋒分享，之前iPhone 11 Pro Max遇到低光源時，原則上只會使用主鏡頭來拍攝，確保拍攝品質的穩定，但這次升級讓拍攝時更有彈性。超廣角的部分，iPhone 11 Pro Max偶有變形修正不佳與畫質偏軟的問題，在這次iPhone 12系列明顯改善，邊角的線條大致上都呈現直線，而超廣角加入夜間模式，在極低光的環境也能夠成功拍出清晰銳利的影像。

施信鋒也針對iPhone 11與iPhone 12相機進行比較。首先，拍攝直射光源時，iPhone 11系列會出現線條狀的繞射光，iPhone 12則不會；耀光的部分iPhone 12無法完全解決，但有減輕。

針對主鏡頭夜景模式，施信鋒認為iPhone 12整體銳利度都優於iPhone 11，但差距很有限，不仔細看其實看不出來；iPhone 12系列演算出來的影像寬容度小一點，但實際表現比較自然，相對接近眼睛看到的感覺。

施信鋒也提到，iPhone 12系列的超廣角支援夜間模式，表現明顯優於iPhone 11，在低光源時畫質有明顯差距。

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