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iPhone 12中國售價 海南島最便宜 只貴美國版16元

中央社／台北20日電
蘋果新發表的iPhone 12在中國市場獲得的反響喜憂參半。(美聯社)
蘋果新發表的iPhone 12在中國市場獲得的反響喜憂參半。(美聯社)

蘋果新手機iPhone 12在中國開賣後引發熱搶，不過以往香港獨有的價格優勢，今年將易主為實施免稅新政策的海南島，部分型號的售價甚至低到與美國相差無幾。

綜合騰訊網、界面新聞等媒體報導，iPhone 12系列中國官方定價在人民幣5499元至1萬1899元之間；過去中國果粉喜愛搶購有價差的香港版，則比中國價格便宜人民幣279至1543元。

不過受惠於今年7月1日開始實施的海南離島免稅新政策，到海南旅行的遊客，購買iPhone手機可以減免13%的進口增值稅，這也將使得海南版iPhone 12系列的價格可望低於同樣免稅的港版。

根據媒體預估，海南島未來的iPhone 12售價與中國非免稅版相比，形成了715至1547元的差價。其中，iPhone 12 mini 64G只要4784元，比香港版便宜421元，與美國本土售價相比，也只貴16美元。

此外，海南嚴格規定，每人只能買4支手機。今年7月實施免稅新政策後，因為遊客搶購，一度還規定每人限買一支iPhone。以iPhone 12目前的搶購熱潮，還是等新機開賣後，去海南旅遊再順便購買較符合實際。

iPhone 中國 手機

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