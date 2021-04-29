我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

場邊觀察╱拜登擘畫左派藍圖 尋跨黨支持

紐約市特殊高中考試放榜 亞裔錄取率持平但名額下降

三星擠下蘋果 奪回智慧手機龍頭寶座

中央社新加坡29日綜合外電
市場研究機構Canalys表示，三星電子（Samsung Electronics）第一季從蘋果公司（Apple）手中奪回全球智慧型手機霸主頭銜，占全球總銷量的1/5。美聯社
市場研究機構Canalys表示，三星電子（Samsung Electronics）第一季從蘋果公司（Apple）手中奪回全球智慧型手機霸主頭銜，占全球總銷量的1/5。美聯社

市場研究機構Canalys表示，三星電子（Samsung Electronics）第一季從蘋果公司（Apple）手中奪回全球智慧型手機霸主頭銜，占全球總銷量的1/5。

中國手機大廠小米創下史上最佳季度表現，手機出貨量激增62%至4900萬支，市占率來到14%，僅次於三星和蘋果，位居第3。

整體而言，第一季全球手機銷量攀升27%至3.47億支，主因中國經濟在疫情後重新開放，加上美國施打疫苗進展快速，推升了經濟復甦的希望。

Canalys表示，韓國三星第一季手機出貨量7650萬支，市占率22%。三星今天公布手機事業季度獲利激增66%，拜旗艦手機Galaxy S21系列熱賣之賜。

Canalys表示，蘋果第一季iPhone出貨量5240萬支，市占率降至15%，排名掉到第2。去年12月季度蘋果在中國推出支援5G的iPhone 12，廣受中國消費者歡迎。

蘋果昨天表示，晶片短缺可能會讓公司4月到6月這季營收減少30億至40億美元，主要影響iPad和Macbook。

Canalys表示，第一季中國Oppo和Vivo智慧型手機出貨量也激增。

曾經是智慧型手機一哥的中國華為仍受到美國制裁束縛，出貨量1860萬支，市占率排名第7。

智慧型手機 中國 蘋果

上一則

三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三

延伸閱讀

三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三

三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三
美股道瓊早盤漲逾160點 蘋果、臉書財報亮眼

美股道瓊早盤漲逾160點 蘋果、臉書財報亮眼
蘋果銷售勁揚54% Mac增逾7成

蘋果銷售勁揚54% Mac增逾7成
蘋果落戶北卡三角科研區 5年內增3000個高薪職位

蘋果落戶北卡三角科研區 5年內增3000個高薪職位

熱門新聞

「McAfee」報告指出，Google Play商店有8款惡意App，會竊取用戶的個資，甚至會亂刷信用卡，手機裡有這些App的用戶盡快刪除。 圖／pixabay

看到快卸載 8款惡意App會盜刷信用卡 恐讓荷包大失血

2021-04-27 03:20
蘋果26日宣布更新版iOS 14.5將搭載「App追蹤透明度」功能，恐讓臉書面臨巨大損失。(美聯社)

蘋果新功能將限制App追蹤用戶 恐讓臉書年損失數十億

2021-04-26 23:41
Google阿根廷分公司近期對外證實有網域名稱被一名阿根廷男子收購，不過Google很快就重新獲得該網域控制權。（美聯社）

Google網域只值2.8美元？阿根廷男子居然「收購」成功

2021-04-28 00:37
Netflix推出隨機播放功能。路透

再也不必為選劇傷腦筋！Netflix推出隨機播放功能

2021-04-28 14:26
蘋果推出智慧防丟器AirTag，可更精準找尋物品位置。（取材自蘋果官網）

蘋果AirTag挾這優勢搶客 防丟器品牌Tile嗆不公平

2021-04-24 02:39
蘋果的藍芽追蹤器產品AirTag。（路透）

10億iPhone當靠山 蘋果AirTag不怕沒人買

2021-04-22 01:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益

影／拜登首場國會演說：全面捍衛美國利益
又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄

又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針