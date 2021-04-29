三星擠下蘋果 奪回智慧手機龍頭寶座

市場研究機構Canalys表示，三星電子（Samsung Electronics）第一季從蘋果公司（Apple）手中奪回全球智慧型手機霸主頭銜，占全球總銷量的1/5。美聯社

市場研究機構Canalys表示，三星電子（Samsung Electronics）第一季從蘋果 公司（Apple）手中奪回全球智慧型手機 霸主頭銜，占全球總銷量的1/5。

中國 手機大廠小米創下史上最佳季度表現，手機出貨量激增62%至4900萬支，市占率來到14%，僅次於三星和蘋果，位居第3。

整體而言，第一季全球手機銷量攀升27%至3.47億支，主因中國經濟在疫情後重新開放，加上美國施打疫苗進展快速，推升了經濟復甦的希望。

Canalys表示，韓國三星第一季手機出貨量7650萬支，市占率22%。三星今天公布手機事業季度獲利激增66%，拜旗艦手機Galaxy S21系列熱賣之賜。

Canalys表示，蘋果第一季iPhone出貨量5240萬支，市占率降至15%，排名掉到第2。去年12月季度蘋果在中國推出支援5G的iPhone 12，廣受中國消費者歡迎。

蘋果昨天表示，晶片短缺可能會讓公司4月到6月這季營收減少30億至40億美元，主要影響iPad和Macbook。

Canalys表示，第一季中國Oppo和Vivo智慧型手機出貨量也激增。

曾經是智慧型手機一哥的中國華為仍受到美國制裁束縛，出貨量1860萬支，市占率排名第7。