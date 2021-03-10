小米發布10S手機 「對稱式雙揚聲器」成最大賣點

小米集團10日發布新款手機10S，售價人民幣3299元。（取材自小米官網）

小米 集團10日發布新款手機 小米10S，售價人民幣3299元（約506美元）起，主要升級就是換裝驍龍870處理器；而對稱式雙揚聲成為最大賣點。

小米智慧手機中，以英文字母 S結尾的機型，多是代表在原有機型的基礎上進行性能機型。

騰訊財經報導，小米10S的外觀設計使用小米10至尊紀念版的元素，背部照相機為豎排四攝布局，頂部銀色裝飾看起來極具辨識度，有網友稱小米10S的設計為「小米10家族集大成之作」。

手機正面螢幕依舊是華星光電所生產的6.67吋90Hz高刷屏，硬體規格雖沒有redmi K40的E4屏那麼高，但放到現在的中階機裡依舊綽綽有餘。

外放是小米10S的亮點，搭載對稱式立體雙揚聲器（0.7毫米振幅），並且經過哈曼卡頓調音，DXOMARK手機外放音訊排名第一。

這也是繼小米10 Pro之後，小米第二款對稱式雙揚聲機型，外放時得到左右均衡的身歷聲效果，適合喜歡用手機外放追劇的朋友。

其他方面，小米10S的配置還包括大面積VC液冷散熱、X軸線性馬達、紅外遙控和NFC等，基本該有的配置全都有。

小米10S的售價為人民幣3299元（8+128GB）起，還包括8+256GB版本人民幣3299元、12+256版本人民幣3799元。