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華為全球市占縮水 美制裁影響浮現

編譯洪啟原／綜合報導
最新調查顯示，華為去年在中國以外的全球市場市占下滑，顯示美國對華為採取的行動開始產生衝擊。（路透）
最新調查顯示，華為去年在中國以外的全球市場市占下滑，顯示美國對華為採取的行動開始產生衝擊。（路透）

最新調查顯示，華為去年在中國以外的全球市場市占，遭西方競爭對手蠶食，顯示美國對華為採取的行動開始產生衝擊。

產業研究集團Dell'Oro公布，華為2020年在中國以外的全球無線設備營收占比，下滑2個百分點至20%左右，位居第三，落後競爭對手愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia），後兩者的營收占比皆有所回升。

愛立信不計中國的全球市場市占約為35%，增加2個百分點，更加鞏固領先優勢。諾基亞的市場市占也增加1個百分點至25%左右。

華為去年一度坐上全球最大智慧手機製造商寶座，但隨後跌下寶座，市占縮水至排行第五，受到美國施壓所拖累。華為目前的行動網路設備核心業務正遭受衝擊。

若納入中國的銷售數據，華為依然是全球最大的無線設備供應商，而且去年的市場市占有所增加。資料顯示，中國去年已超越北美，成為無線設備產業最大的市場，貢獻全球約三分之一的銷售額。Dell'Oro分析師彭格拉茲表示，儘管新冠肺炎疫情橫掃全球，但多個地區包含天線和連線設備零件在內的行動設備支出達到350億美元，高於預期。

華府正在中國以外努力推動這個產業轉向。美前總統川普在任內把矛頭指向華為，認為北京可能迫使華為從間諜活動或破壞網路；華為已否認這項指控。由於美國施壓，美國多個盟友以國家安全為由，在第五代行動通訊（5G）網路建設工作中禁止或限制使用華為設備。新上任的拜登政府也認為，華為構成國安威脅，將與美國盟友合作，確保電信網路安全無虞。

彭格拉茲表示，包含澳洲、英國和歐洲幾國在內，這些已頒布或正考慮這類措施的國家，占全球行動設備網路市場市占逾60%。他說，近年來已有超過25家歐洲電信業者從華為轉向其他設備供應商。「美國政府付出的努力已限制華為崛起，這些努力開始發揮作用。」

華為 美國 中國

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