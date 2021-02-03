內折新設計！華為摺疊螢幕旗艦手機Mate X2 22日登場

華為官方微博上宣布，新一代摺疊螢幕手機Mate X2將於本月22日正式登場。（取材自華為官微）

華為 去年遭美國制裁後，業務發展深受外界關注。華為3日在官方微博上宣布，新一代摺疊螢幕手機Mate X2，將於本月22日正式登場。

根據中國工信部早前公布的消息，華為Mate X2 配備一塊8.01 吋、2480 × 2200 解析度的柔性OLED主螢幕，以及一塊6.45吋、2700 × 1160 解析度的副螢幕，整機重295公克，展開時厚度0.82公分。

快科技報導，華為Mate X2最大的變化，就是採用了內折的設計方案，螢幕供應商為三星、京東方等，預計螢幕材質和鉸鏈工藝會有進一步升級，實現更好的折疊效果。

配置方面，該機將搭載5奈米麒麟9000系列，內置4400mAh電池，機身尺寸為161.8×145.8×8.2mm。

售價方面，參考Mate Xs 5G人民幣 1萬6999元的定價，華為Mate X2預計只高不低。

華為第一代折疊旗艦Mate X，於2019年2月24日MWC 2019大展期間發布，採用可折疊全面螢幕設計，展開時可達8吋，折起又可成為單手掌控的6.6吋螢幕。

該機採用是華為獨創的鷹翼式外折方案，可實現180度自由翻折，整機輕薄有質，機身單邊厚度僅為0.54公分，之後又推出了升級麒麟990 5G的HUAWEI Mate Xs 5G。