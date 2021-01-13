我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

安卓機比iPhone美？網友點名5款美型機 這牌最多人推

編譯中心／綜合報導
SONY手機外觀設計受到網友好評。圖為新款Sony Xperia 1 II「鏡湖綠」。（圖：Sony Mobile提供）
SONY手機外觀設計受到網友好評。圖為新款Sony Xperia 1 II「鏡湖綠」。（圖：Sony Mobile提供）

智慧型手機普及化，消費者除了是否實用外，對外型風格也十分要求。一名網友日前在網路上以標題「安卓手機的外觀超越iPhone了嗎?」發文點出個人感想，認為近期安卓手機外觀上有很大的進步，並不輸手機龍頭蘋果如今出產的電子產品，引發網友熱烈討論。

一名網友日前發文提出自己對手機的想法，他認為iPhone的外觀從iPhone X出來之後就沒有太大的改變，雖然最新的iPhone 12變方而且多了藍色，但比起安卓手機的外觀進步幅度並沒有太大。以前的安卓手機雖然功能強，可惜外觀差強人意，「最近幾款安卓外觀就越做越特別，而且質感也不輸現在的iPhone」。

他並舉例LG VELVET、realme V15、Sony XPERIA5 II、小米10、OPPO Reno5 Pro這幾款的手機外觀都很亮麗，並在文後提出問題「近幾年安卓除了穩定性跟滑順度增強不少，好像連外觀也慢慢超越iPhone了？不知道還有哪隻美型安卓被我遺漏了嗎」。

此文一出，死忠的果粉紛紛留言表示蘋果品牌還是更勝一籌，「蘋果信仰無敵啦」、「果粉：只有我家蘋果那才叫美學」、「只要有蘋果標誌，怎樣都好看」、「還是純色好看，漸變色我不太行 跟iPhone比很難啦，蘋果咬一口太搶戲了」、「蘋果比較好看」、「那顆蘋果沒輸過」、「iPhone就是美，畢竟賣的好就是好」。

但也有許多網友提出許多美觀的安卓手機，「ZENFONE全螢幕外觀就贏了好嗎？」、「OnePlus8Pro藍綠色超美」、「以個人喜好來說，Android手機從iPhone 6時代開始外觀比iPhone好看的不少」、「 OPPO的外觀一直都做得蠻漂亮的吧」、「小米10T比較好看，鏡面黑好有質感」。

除此之外，SONY手機外觀設計受到非常多好評，「只喜歡SONY的外觀」、「除了SONY之外都看不出哪裡超越，那種七彩色真是醜爆」、「SONY之外我都覺得不太行，漸層色真的沒有很好看」、「只有SONY能看」、「SONY真的美，s20系列也不錯」、「安卓設計我只服SONY」、「真的只有SONY可以，中韓系近幾年的漸層外觀我不行」。

一名網友日前在網路上發文討論安卓手機外觀進步許多，甚至超越蘋果手機，引發熱議。圖...
一名網友日前在網路上發文討論安卓手機外觀進步許多，甚至超越蘋果手機，引發熱議。圖為示意圖。（本報資料照片）

智慧型手機 iPhone 安卓

上一則

CNBC：英特爾CEO史旺將於2月15日卸任

下一則

不是發表新產品！庫克宣布重大消息 原來是指這件事...

延伸閱讀

蘋果新機iPhone 13 傳在富士康打樣

蘋果新機iPhone 13 傳在富士康打樣
高階iPhone訂單夯 鴻海給高獎金搶工人

高階iPhone訂單夯 鴻海給高獎金搶工人
研調：iPhone 12成本 比前代高21%

研調：iPhone 12成本 比前代高21%
去年12月美國啟用的新手機 近半是iPhone

去年12月美國啟用的新手機 近半是iPhone

熱門新聞

Google語音助理推出耍廢模式。（取材自YouTube）

Google語音助理「耍廢模式」上線！答非所問又擺爛

2021-01-10 23:56
外媒傳，第九代iPad螢幕尺寸將會保持在10.2吋不變，但會「顯著變薄」，當前第八代的厚度為7.5mm，第九代則會調整為6.3mm，因為機身變薄，與目前的490克相比，重量也有望減輕成460克。取材自MacRumors

售價有望調降！新款入門級iPad規格曝光 將更輕更薄

2021-01-09 02:57
調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 （取材自Ingimage）

2020最賺錢App、下載量第1名… 「它」包辦了！

2021-01-09 20:39
AirPods Pro 牛年限量（搭配無線充電盒）。(圖:蘋果提供)

Happy牛Year！AirPods Pro「牛年限量款」萌翻

2021-01-07 01:02
去年初在Apple store展售的iPad Pro與Macbook Pro。（美聯社）

首款5G平板來了？新iPad Pro設計示意圖流出

2021-01-12 23:50
臉書宣布將在未來幾周陸續更新，將推出新版的粉絲專頁，介面更簡單直觀。取材自臉書

按讚功能恐取消！臉書粉絲專頁大改版 6大重點一次看

2021-01-08 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休