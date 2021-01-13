安卓機比iPhone美？網友點名5款美型機 這牌最多人推

SONY手機外觀設計受到網友好評。圖為新款Sony Xperia 1 II「鏡湖綠」。（圖：Sony Mobile提供）

智慧型手機 普及化，消費者除了是否實用外，對外型風格也十分要求。一名網友日前在網路上以標題「安卓 手機的外觀超越iPhone 了嗎?」發文點出個人感想，認為近期安卓手機外觀上有很大的進步，並不輸手機龍頭蘋果如今出產的電子產品，引發網友熱烈討論。

一名網友日前發文提出自己對手機的想法，他認為iPhone的外觀從iPhone X出來之後就沒有太大的改變，雖然最新的iPhone 12變方而且多了藍色，但比起安卓手機的外觀進步幅度並沒有太大。以前的安卓手機雖然功能強，可惜外觀差強人意，「最近幾款安卓外觀就越做越特別，而且質感也不輸現在的iPhone」。

他並舉例LG VELVET、realme V15、Sony XPERIA5 II、小米10、OPPO Reno5 Pro這幾款的手機外觀都很亮麗，並在文後提出問題「近幾年安卓除了穩定性跟滑順度增強不少，好像連外觀也慢慢超越iPhone了？不知道還有哪隻美型安卓被我遺漏了嗎」。

此文一出，死忠的果粉紛紛留言表示蘋果品牌還是更勝一籌，「蘋果信仰無敵啦」、「果粉：只有我家蘋果那才叫美學」、「只要有蘋果標誌，怎樣都好看」、「還是純色好看，漸變色我不太行 跟iPhone比很難啦，蘋果咬一口太搶戲了」、「蘋果比較好看」、「那顆蘋果沒輸過」、「iPhone就是美，畢竟賣的好就是好」。

但也有許多網友提出許多美觀的安卓手機，「ZENFONE全螢幕外觀就贏了好嗎？」、「OnePlus8Pro藍綠色超美」、「以個人喜好來說，Android手機從iPhone 6時代開始外觀比iPhone好看的不少」、「 OPPO的外觀一直都做得蠻漂亮的吧」、「小米10T比較好看，鏡面黑好有質感」。

除此之外，SONY手機外觀設計受到非常多好評，「只喜歡SONY的外觀」、「除了SONY之外都看不出哪裡超越，那種七彩色真是醜爆」、「SONY之外我都覺得不太行，漸層色真的沒有很好看」、「只有SONY能看」、「SONY真的美，s20系列也不錯」、「安卓設計我只服SONY」、「真的只有SONY可以，中韓系近幾年的漸層外觀我不行」。