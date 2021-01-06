iPhone供應鏈業績增強 5G手機正「倒吃甘蔗」？

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，使各大電訊業者的高階5G手機銷售不暢，但現供應商的業績數字顯示，消費者終於對5G手機送出溫暖。圖為iPhone12。（路透）

由於蘋果5G手機 的需求激增，零組件供應商也加速因應新增的需求。不僅鴻海單季營收超出預期，晶片製造商戴樂格半導體公司（Dialog）也調高營收預估。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，使各大電訊業者的高階5G手機銷售不暢，但現供應商的業績數字顯示，消費者終於對5G手機送出溫暖。

供應商寄望蘋果新推出的5G遊戲能夠激發手機需求，但剛推出幾個月內情況並不明朗。由於去年第3季iPhone銷量不如預期，且在中國市場的營收劇減，使蘋果股價於去年10月回檔。不過執行長庫克表示支持5G功能的iPhone 12系列頗受歡迎。

分析師指出，供應商公布的最新數據，證明蘋果的新iPhone等硬體設備表現續強，仍得到「在家工作」與「在家學習」這類需求的支持。

南韓及中國大陸等亞洲地區推出全5G服務的速度最快，美國電訊業者也正在累積科技，以因應未來十年的5G商機。

由於過去幾年來手機銷售量成長遲滯，2019年全球約銷售15億支，呈現高原型態，因此5G需求並不能掛保證，這一部分是因為高階手機的價格昂貴，Google、三星及蘋果都推出多款售價超過1千美元的機種。

歐洲手機業者不打算衝進5G手機市場，擔心價格昂貴把消費者嚇跑，加上全球許多國家連全面4G服務都還做不到，且一些國家的5G信號出不了大城市，因此5G手機雖科技先進，但普及的速度依然落後。

蘋果的5G手機受到關鍵性晶片供給不足的拖累，而且美國及其他國家禁止購買華為與中興的5G設備，使多國電訊公司必須改用其他較高偏高的替代品，都影響5G手機的銷路。

不過專家指出，這些因素都不足以打擊5G網路長期間的樂觀展望，因為5G將能提供幾乎同時的視訊下載能力，並可用於自駕車等工業領域。巴克萊集團分析師指出，預料消費者對5G手機需求將逐步增強，並使供應鏈廠商同蒙其利。