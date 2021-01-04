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美禁令重傷 預估華為手機今年將跌出全球前六

中央社／台北4日電
德國通過一項新法案，允許國內電信商使用華為的5G電信設備，但同時設下嚴苛條件。（歐新社）
德國通過一項新法案，允許國內電信商使用華為的5G電信設備，但同時設下嚴苛條件。（歐新社）

TrendForce指出，受疫情影響，2020全球智慧機全年生產量年減11%，展望2021年，預估華為生產將受到美禁令與新榮耀拆分影響，排名將從2020年的第3名，跌出全球前6大，至第7名。

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020全球智慧型手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量僅12.5億支，年減11%，為歷年來最大衰退幅度。

而全球前六大品牌排名依序為三星（Samsung）、蘋果（Apple）、華為（Huawei）、小米（Xiaomi）、OPPO以及Vivo，與2019年度相較，最大的差異點在華為市占的變化。

TrendForce進一步指出，2021年初起，榮耀（Honor）將正式自華為拆分而出，從兩個方向觀察，新榮耀的成立使多年經營的榮耀品牌得以續存，然褪去華為光環後消費者是否依舊買單仍待觀察。另一方面，若後續華為禁令解除，則將與新榮耀處於競爭關係，屆時華為將難以回到昔日市占規模。

展望2021年，TrendForce預估，全球智慧型手機產業可望隨著日趨穩定的生活型態而回溫，透過週期性的換機需求，以及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將成長至13.6億支，年成長9%。

TrendForce基於現況預估，華為2021年全年生產表現受禁令與新榮耀拆分事件影響，排名跌落至第7名，全球前6席次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo以及Transsion，上述六者將涵蓋全球近8成市占，但疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊缺，智慧手機產業未來走向仍存變數。

華為 智慧型手機 疫情

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