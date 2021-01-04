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三星旗艦機款Galaxy S21將亮相 證實1．14直播發表

編譯葉亭均／綜合報導
三星電子證實1月14日舉辦新品發表直播活動，預期可能推出旗艦新手機Galaxy S21系列。（美聯社）
三星電子證實1月14日舉辦新品發表直播活動，預期可能推出旗艦新手機Galaxy S21系列。（美聯社）

三星電子證實，1月14日將舉行新一場Galaxy Unpacked活動，這場線上直播活動預期將展示旗艦智慧手機Galaxy S21系列，包括 S21+與S21 Ultra。

在名為「Welcome to the Everyday Epic」的活動邀請影片中，三星電子證實將在1月14日讓新品亮相，這場活動將在美東時間1月14日早上10時於YouTube直播。邀請影片是在3日晚間公布，提供的內容資訊相當少，不過此前傳出大量的傳言和曝光內容，顯然已透露三星新機規格。

這段短影片顯示出一個模糊的黑色物體，被置放在特效生成的磨砂玻璃立方體中旋轉，物體某一面有三個凹痕。基於先前傳言，這可能是新手機的新式相機設計。

目前為止，三星預期推出Galaxy S21、S21+與S21 Ultra旗艦機，迎戰蘋果iPhone 12系列。三款手機可能分別搭載6.2吋、6.7吋與6.8吋OLED螢幕，其中Ultra機款可能包含支援S Pen觸控筆。

上述所有機款預期搭載高通 Snapdragon 888 系統單晶或三星Exynos 2100系統單晶，迎戰蘋果的A14晶片。

此外，三星Galaxy S21 and S21+的新相機鏡頭組將提供1,200萬畫素廣角與超廣角鏡頭以及6,400萬畫素長焦鏡頭。至於Ultra機款，可能搭載1,200萬畫素超廣角鏡頭、10,800萬畫素主鏡頭，一顆用於自動變焦的雷射感測器，以及一對具有光學防手震OIS功能、能處理長焦拍攝的1,000萬畫素相機，號稱能進行3倍與10倍光學變焦。

三星的新機款預期都能支援5G LTE、快速充電、藍芽5.1與Wi-Fi 6功能。

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