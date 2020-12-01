疫情衝擊高階手機需求 傳三星明年停產Galaxy Note

消息人士透露，三星明年可能停產高階智慧手機Galaxy Note。 路透

路透引述消息人士報導，三星 電子明年可能停產高階智慧手機 Galaxy Note，反映新冠肺炎疫情 導致高檔手機的需求大幅下滑。

三星電子拒絕對這項消息發表評論。

Galaxy Note系列是三星兩大旗艦手機之一，特點是大尺寸螢幕和能夠做筆記的觸控筆；另外一款旗艦手機則是較輕巧、搭載先進零組件的Galaxy S。

消息人士稱，三星目前並未制定明年開發新版Galaxy Note的計畫。

另一方面，預計明年上市的Galaxy S系列頂級版S21將配備觸控筆，最新版摺疊式手機也可使用觸控筆操作，但分開銷售。

知情人士透露，三星原先準備投入Note系列的研發資源，或許將轉向折疊式手機。

研究公司統計機搆Counterpoint分析師Tom Kang表示，三星Note系列今年銷量預期將銳減五分之一，降至800萬支；S系列的銷量可能減少500萬支，跌破3,000萬支。他說：「高階手機的需求今年下滑，許多人不打算買新機。」

三星Note系列在2011年問世，在市場上為大尺寸螢幕手機開創新局，也扶助三星在該年首度超越蘋果公司（Apple），成為全球最大智慧手機製造商。