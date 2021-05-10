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Sony警告PS5主機供應吃緊 一路延續至明年

編譯葉亭均／綜合報導
PlayStation 5電玩主機供應短缺的情況可能一路延續至2022年。（路透）
PlayStation 5電玩主機供應短缺的情況可能一路延續至2022年。（路透）

Sony公司對分析師提出警告，表示PlayStation 5電玩主機供應短缺的情況將一路延續至2022年，凸顯該公司調高這款主機銷售目標的能力受限。

Sony在4月28日公布財報時表示，在截至3月31日止的一季賣出780萬台PS5，目標在今年度賣出至少1480萬台。這符合前一代熱門遊戲機PlayStation 4銷量軌跡，PS4迄今賣出1.159億台。

彭博資訊引述數名消息人士報導，Sony在財報後的一場分析師簡報會議中向分析師表示，PS5的供應要跟上市場的強勁需求有其難度。PS5自去年11月推出以來一直庫存見底，部分原因是半導體等零件短缺。Sony也未正式公布關於預期何時供應能正常化的估計。

數名參與分析師簡報會議的消息人士透露，Sony財務長十時裕樹表示：「我不認為今年需求會下滑，但就算我們取得更大量零件，明年生產出更多的PlayStation 5，我們的供應也將無法跟上需求。」

Sony發言人不願置評。

Sony股價從4月28日公布財報以來已下跌約8%，此前過去一年上漲75%。

十時裕樹對分析師表示，Sony必須盡快提高產量以確保商店架上能有PlayStation 5遊戲主機。關於一名分析師提出Sony是否有能力抓住這波宅需求的疑慮時，十時裕樹表示，無論新冠疫情發展局是如何，需求都將維持高檔。

十時裕樹說：「我們PlayStation 4賣了超過1億台，考量到我們的市占和聲譽，我想需求不會輕易下滑。」

Sony的競爭同業任天堂上周才警告說，零件短缺可能影響該公司遊戲機Switch的產量。

分析師 疫情 股價

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