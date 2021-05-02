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反蘋果壟斷案開審 恐改寫App Store規則

編譯徐薏茹／綜合2日電
蘋果公司與遊戲公司Epic Games的反壟斷訴訟戰3日開審。(美聯社)
蘋果公司與遊戲公司Epic Games的反壟斷訴訟戰3日開審。(美聯社)

蘋果(Apple)公司與遊戲公司Epic Games的反壟斷訴訟戰將於3日正式開庭，此次審理可能將顛覆蘋果對於其平台App Store的控制，大幅改寫規則。

應用程式商店App Store每年為蘋果帶來幾十億元的可觀收入，而人氣電玩「要塞英雄」(Fortnite)的遊戲商Epic Games則控告蘋果抽成抽太兇，對應用程式開發商抽取15%到30%的佣金，是非法壟斷；蘋果一方反駁Epic Games的控告。

「要塞英雄」去年8月因增添自家支付系統，繞過蘋果收費而遭蘋果下架，Epic Games表示此前該公司往往得付給蘋果高額傭金。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)及 Epic Games執行長斯維尼(Tim Sweeney)將在加州奧克蘭出庭，雙方都不希望由陪審團審理，基於此案重大的利害關係，極有可能再上訴。

在此訴訟戰中，Epic Games主張蘋果的影響力大到已成為壟斷企業，蘋果因此能藉此擴大並阻撓競爭對手。

蘋果則稱他們面臨多家對手的競爭壓力，舉例來說，約有20億支智慧型手機並非使用iPhone的軟體及其應用程式商店，有許多智慧型手機主要使用Google的安卓系統，蘋果也稱Epic Games只是希望想從iPhone的生態系統中佔便宜；Epic Games另外也已對Google提出訴訟。

根據估計，蘋果的應用程式商店收入約為每年150億元到180億元，蘋果則對此估算有異議，但並未公開自家公司的數據，蘋果強調在他們線上商店中有85%的應用程式未被收取費用。

蘋果表示收取的傭金是回收投資成本的合理途徑，同時為應用程式審查過程提供資金，蘋果稱這對於保護應用程式及用戶安全相當重要；每週約有10萬個應用程式提交審查，當中大約有40%因某些問題被駁回。

Epic Games一方將試圖證明蘋果利用安全問題來掩蓋其真正的動機，維持其壟斷地位，從應用程式開發商中榨取更多利益。

此案預計將花整個5月的時間來審理，並於隨後幾周做出裁決。

蘋果 智慧型手機 App

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