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Google網域只值2.8美元？阿根廷男子居然「收購」成功

編譯張君堯／綜合報導
Google阿根廷分公司近期對外證實有網域名稱被一名阿根廷男子收購，不過Google很快就重新獲得該網域控制權。（美聯社）
Google阿根廷分公司近期對外證實有網域名稱被一名阿根廷男子收購，不過Google很快就重新獲得該網域控制權。（美聯社）

2.8美元就能買下網路巨擘Google的網域？Google阿根廷分公司近期對外證實有網域名稱被一名阿根廷男子收購，不過很快公司就重新獲得該網域控制權。

30歲的網頁設計師庫羅尼亞（Nicolas Kuroña）21日在通訊軟體WhatsApp上收到朋友稱「Google網站當掉」的訊息，好奇的庫羅尼亞便上網登入阿根廷網域註冊資訊中心（NIC）官網看看是否屬實。

過程中，庫羅尼亞發現Google公司對阿根廷的「google.com.ar」所有權已過期，當時該網址在NIC網站上開放登記，他試探性地花了270阿根廷披索（約2.8美元）購買該網域，沒想到竟然就這樣成功。

事後庫羅尼亞興奮地將購買成功的畫面截圖並PO在推特上，證明自己已完成註冊手續，成為「google.com.ar」的所有者。而「google.com.ar」之後也證實，該網域名稱日前確實被他人收購，但公司很快就獲得該網域的所有權。

庫羅尼亞則表示，他買下Google網域的行為毫無惡意、也沒料到會成功，並強調過程完全合法，但他也稱該網域所有權被Google取回並無大礙，但當初下訂的270阿根廷披索至今仍沒退回來，不清楚Google會如何處理。

Google 推特 WhatsApp

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