臉書傳將推出全新語音產品 叫陣Clubhouse

科技新聞網站Recode爆料，臉書將在19日發表一套新的語音產品。路透

科技新聞網站Recode報導，臉書 將在19日發表一套新的語音產品，包括功能類似語音社群平台Clubhouse 的產品，和借助Spotify進軍播客領域。

Recode未引述消息來源報導，這些產品須等到春季末了才會登場，表示這項計畫還會推出Messenger Rooms的純語音版本。臉書去年推出這項產品，標榜能視訊聊天功能，與視訊會議軟體Zoom的較勁意味濃厚。

根據報導，臉書將推出類似Clubhouse的產品，提供用戶在虛擬平台上暢所欲言，並能讓用戶在動態消息頁面（news feeds）發布語音訊息。臉書也預料推出一款推播播客節目的產品，將與Spotify合作。

此外，剛成立滿一年的Clubhouse表示，已完成新的C輪籌資，這次募資以風險投資 公司Andreessen Horowitz的Andrew Chen為首。彭博稍早報導，新一輪募資對Clubhouse的估值為40億美元，價值是1月時的四倍。

Clubhouse並未公布相關數字，除Andrew Chen外，主要投資人包括DST Global、老虎環球（Tiger Global）和投資家Elad Gil。

Clubhouse讓用戶可以主持自己的線上廣播節目，聽眾可以收聽節目、參加線上座談，也可以參加即時聊天。這個平台吸引許多知名人物參加，像馬斯克和祖克柏，也引發全球各地社群媒體群起仿效，建立相同的平台。