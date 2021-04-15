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微軟推全新Surface Laptop 4 可選配二大廠處理器

記者康陳剛／即時報導
微軟發表全新Surface Laptop 4，行動性、易用性、強大效能和企業級安全功能四大優勢提高使用者工作效率。(圖:業者提供)
微軟發表全新Surface Laptop 4，行動性、易用性、強大效能和企業級安全功能四大優勢提高使用者工作效率。(圖:業者提供)

微軟近日發表新機Surface Laptop 4及Surface系列全新配件，包括微軟現代化有線與無線耳機、微軟USB-C現代化會議麥克風、Microsoft Modern Webcam 網路攝影機等，主打能以客製化產品組合，滿足各種混合辦公及學習情境的需求。值得一提的是，Surface Laptop 4提供二種處理器可選擇，分別是第11代Intel Core處理器，以及AMD Ryzen行動處理器。

微軟指出，Surface Laptop 4內建高畫質前置鏡頭，具有極佳低光能力和錄音室麥克風陣列，讓線上會議或視訊保有清晰畫質與音質；201 PPI、高對比觸控螢幕和Dolby Atmos Omnisonic喇叭，提供使用者劇院級聲響體驗。而使用者可選擇配備第11代Intel Core處理器，或是AMD Ryzen行動處理器與Radeon Graphics Microsoft Surface Edition（8核心）。

在硬體安全方面，Surface Laptop 4整合硬體、韌體、軟體和身份保護功能，提供開箱即有的高安全性，使用者可透過抽取式硬碟保持對機敏資訊的管控，並透過雲端優先的裝置部署和管理獲得更多安全和控制。

外型上，13.5吋及15吋Surface Laptop 4皆搭載3：2 PixelSense觸控螢幕，提供人造麂皮Alcantara與金屬材質鍵盤，機體則有冰藍色、砂岩金、墨黑色、白金色等4種顏色可選擇。

微軟本次同步推出三款全新Surface配件，並均已獲得Microsoft Teams認證，適用於所有視訊會議應用程式。新產品包括微軟現代化有線耳機和無線耳機，使用者在共用空間工作的時候，可用專門的Teams按鈕加入會議或接聽電話，並透過實體靜音按鈕及LED靜音指示燈確認靜音狀態。

另一新產品微軟USB-C現代化會議麥克風，採用與耳機相同的直覺化控制，以強大的喇叭單體、雙麥克風與直覺化控制和指示燈，幫助改善和管理Microsoft Teams會議體驗，簡潔設計與整合電線占用空間小，方便使用者隨時攜帶。

第三款則是微軟現代化網路攝影機，使用時可連接到螢幕、筆記型電腦或三腳架上，提供 1080p視訊、HDR和會議體驗最佳化的78°視野；True Look具有自動白平衡、自動光線調整和面部修飾功能，並配有LED使用指示燈的整合隱私快門，使用者可即時選擇是否分享視訊影像。

微軟 Microsoft 攝影

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