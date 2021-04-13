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Google相簿6月起不能無限存 3大管理祕技快速清出空間

記者黃筱晴／綜合報導
Google One的免費功能「釋出儲存空間」也能協助使用者透過一個頁面就能快速永久刪除Google雲端硬碟、Gmail和Google相簿垃圾桶中的檔案。（圖：Google提供）
Google One的免費功能「釋出儲存空間」也能協助使用者透過一個頁面就能快速永久刪除Google雲端硬碟、Gmail和Google相簿垃圾桶中的檔案。（圖：Google提供）

Google於去年底宣布將從2021年6月1日起停止提供Google相簿「高畫質免費無限量」儲存空間，以「高畫質」和「快速備份畫質」選項備份的內容都將計入Google帳戶儲存空間計算，瞬間引發眾多用戶崩潰。除了得趕緊替大量照片尋找其他備份方案之外，以往總是不整理全都一股腦上傳雲端的習慣也得順勢調整才行。對此Google也提出3大原則，指導用戶檢視並整理帳戶內的資料，快速清除不重要的內容，清出空間。

目前Google帳戶15GB的免費儲存空間為Google相簿、Gmail和雲端硬碟共同使用，首先，一定要養成「定期健檢雲端空間」的原則，掌握剩餘儲存空間的使用狀況。使用者除了可透過Google雲端硬碟的「儲存空間」檢視目前使用狀態，也能夠過Google相簿的「個人化的估算資料」查看，系統會根據使用者將相片、影片、檔案和其他內容備份到Google帳戶的頻率，推算出儲存空間會在多久之後用盡。

使用者可透過Google雲端硬碟的「儲存空間」檢視目前使用狀態。（圖：Googl...
使用者可透過Google雲端硬碟的「儲存空間」檢視目前使用狀態。（圖：Google提供）

第二個重要也非常有效原則是「消滅不需要的檔案」，最高效率的方法就是從附件檔案最大的信件下手、永久刪除不需要的檔案。用戶可在Gmail搜尋框中輸入「has:attachment larger:10M」，可直接找出檔案較大的電子郵件，若是將 「10」改成較大的數值，即可刪除更大的信件檔案。

透過簡單指令即可快速找出檔案較大的電子郵件。（圖：Google提供）
透過簡單指令即可快速找出檔案較大的電子郵件。（圖：Google提供）

另外，Google One的免費功能「釋出儲存空間」也能協助使用者透過一個頁面就能快速永久刪除Google雲端硬碟、Gmail和Google相簿垃圾桶中的檔案。今年6月起，Google相簿更將推出更智慧的新功能，透過AI技術幫助使用者篩選出太暗或是糊掉的照片，讓使用者自主決定是否刪除。

今年6月起，Google相簿將推出透過AI技術幫助使用者篩選出太暗或是糊掉的照片...
今年6月起，Google相簿將推出透過AI技術幫助使用者篩選出太暗或是糊掉的照片的新功能，幫助使用者更快篩選要刪除的檔案。（圖：Google提供）

原則三則是節約使用雲端空間，使用者也可從預防的角度避免不必要的檔案出現，節省使用雲端空間。在雲端空間中，可以盡量使用同一份文件進行編輯，而不是一有新的內容變動就另存一個新文件，且Google Workspace的協作工具都有提供查看版本紀錄功能，讓使用者清楚掌握哪位成員做了什麼變動。另外，透過將共用檔案以PDF版連結分享給對方，更能減少額外儲存多個PDF檔案， 不僅節省雲端硬碟空間，也節省電子郵件儲存空間。

透過線上協作的方式，可以從源頭節省雲端空間的使用。（圖：Google提供）
透過線上協作的方式，可以從源頭節省雲端空間的使用。（圖：Google提供）

假如儲存空間已用盡但還是有許多資料想要存在Google雲端空間，使用者也可以透過訂閱Google One取得額外的儲存空間與服務。

使用者可透過訂閱Google One取得額外的儲存空間與服務。圖片幣值為台幣。（...
使用者可透過訂閱Google One取得額外的儲存空間與服務。圖片幣值為台幣。（取材自Google官網）

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