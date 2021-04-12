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Pixel Watch來了？爆料者曝實機圖：最快10月登場

編譯中心／綜合報導
爆料人繪製Pixel Watch渲染圖。（取材自推特）
爆料人繪製Pixel Watch渲染圖。（取材自推特）

Google首款智慧手表有望在今年登場。爆料人Jon Prosser獲得Google智慧手表Pixel Watch的實機照片，繪製一系列的渲染圖，公開該款智慧手表樣貌，可見實機造型精簡，還提供20幾種表帶可選擇，預計將於今年10月發表會登場。

綜合媒體報導，海外知名爆料者Jon Prosser、RendersbyIan近日繪製Google智慧手表Pixel Watch的最新渲染圖，該款產品為圓形表面設計，採用弧邊玻璃表盤，右側具有類似於傳統表盤的旋鈕。

爆料者指出，這款手表本體採用鋁合金製作，外觀十分簡潔，表帶為橡膠材質，有機會在今年10月的發表會上登場。另手表將搭載高通專為智能手表研發的Wear 4100處理器，配備谷歌Wear OS系統。

報導指出，谷歌計畫製造Pixel Watch的傳言早在2016年便有曝光。2019年谷歌發布可穿戴設備招聘崗位，預示該公司智能手表等產品的研發即將開啟。但外媒表示，全球芯片短缺的狀況有可能影響到智能手表產品的發布。

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