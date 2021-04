逾5億用戶個資外洩 臉書：有心人抓取非遭駭

社群媒體巨擘臉書 (Facebook)今天表示,駭客2019年從逾5億用戶「抓取」個資 ,從中利用的是一個設計用來方便民眾從往來名單找尋友人的工具。

法新社報導,超過5億3000萬臉書用戶的資訊上週末被上傳至駭客論壇與人分享,促使臉書出面解釋事情緣由,並呼籲民眾在隱私設定上提高警覺。

臉書產品管理主任克拉克(Mike Clark)貼文表示:「惡意行為者取得這些資料並非透過入侵臉書系統,而是2019年9月之前在臉書平台上抓取而來,這層了解是非常重要的。 」

「這是科技業者與詐騙 分子間持續且敵對性關係的又一例證,後者蓄意違法平台政策來抓取網路服務。」

根據美國多家媒體的報導,遭上傳論壇分享的個資包括電話號碼、生日、電郵地址,且部分似乎仍是用戶的目前資料。

根據臉書說法,遭竊資料並不包括密碼或金融資訊。

「抓取」指的是一種技術,利用自動軟體來搜集網路所公開分享的資訊。

法新社報導,以色列網路犯罪情報業者Hudson Rock技術長加爾(Alon Gal)3日在微網誌推特(Twitter)表示:「全部5億3300萬筆臉書紀錄已外洩供免費使用。」

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8