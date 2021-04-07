我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

小米新LOGO被嘲「騙錢」 雷軍讚高級時尚：看2年就習慣

記者羅印冲／綜合報導
小米創辦人雷軍回應外界對小米新LOGO的質疑。（影片截圖）
小米創辦人雷軍回應外界對小米新LOGO的質疑。（影片截圖）

小米創辦人雷軍上月宣布，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形。新LOGO由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。然而，不少網友認為新舊LOGO太相似，更覺得花費200萬人民幣找名設計師設計完全不值，甚至建議雷軍「報警」。

綜合香港01和澎湃新聞，雷軍6日談及小米換LOGO一事時坦言，剛開始他也不習慣新LOGO，但看了兩年之後覺得「挺好的」，並大讚新LOGO「年輕、高級和時尚」。

小米在十周年發布會上宣布正式更換LOGO，從原有的正方形變成橢圓形。據悉，這個新LOGO找來國際級平面設計大師原研哉設計，創作歷時3年，設計費用為200萬人民幣。原研哉也在發布會上為新LOGO發表長達5分鐘的演說，解釋創作靈感由來。

不過由於新舊LOGO差異太小，很多網民直言看出不有甚麼分別，笑稱「上當了」、「雷總被騙錢了」。4月6日，雷軍在一場直播活動上回應外界對新LOGO的質疑。他說，有留意到在發布新LOGO後，網民認為他「被騙了」，甚至建議他「立刻報警」，但他覺得一個成熟的成功品牌，改LOGO只能小改。

雷軍坦言，他三年前第一次看到設計稿的時候也有點不習慣，「大師跟我說，你看七天看習慣之後就好了，我真的看了七天，還是不習慣，後來一看看了兩年，（到了）去年我覺得這個（新）LOGO還是挺好的。」雷軍覺得，新LOGO有新氣象，顯得年輕、高級和時尚，所以又用了一年的時間「仔細修一修」，於今年3月正式發布。

報導指，小米新LOGO設計師原研哉一直活躍於設計領域，是日本設計中心（NIPPON DESIGN CENTER, NDC）的總設計師，1992年於NDC設立原研哉設計研究所。他曾設計長野奧運會開閉幕式節目紀念冊、設計2005年愛知萬國博覽會官方海報等。自2002年起，原研哉擔任無印良品的藝術總監，開始藝術指導工作。

小米 日本 香港

上一則

Clubhouse開房間也能打賞 創作者可獲100%金額

下一則

逾5億用戶個資外洩 臉書：有心人抓取非遭駭

延伸閱讀

馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億

馬雲「泰山會」才解散…雷軍聚會 1桌人身家逾2000億
雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊
花200萬方變圓？日本大師3年完稿 小米新Logo網酸爆！

花200萬方變圓？日本大師3年完稿 小米新Logo網酸爆！
小米攻電動車 10年砸100億美元 雷軍兼任CEO

小米攻電動車 10年砸100億美元 雷軍兼任CEO

熱門新聞

爆料達人Max Weinbach透露，iPhone 13系列將有「消光黑」新色。 （影片截圖）

iPhone 13「消光黑」現身？爆邊框、鏡頭模組都改變

2021-03-31 01:18
蘋果（Apple）去年推出的第2代iPhone SE。美聯社

新款iPhone SE傳將保留4.7吋LCD螢幕並支援低頻5G

2021-04-02 16:40
意外撿回掉入潭底一年的iPhone手機，超驚喜的「失而復得」經驗讓他開心po文分享。（取材自臉書）

iPhone沉日月潭1年找回 有做「這件事」開機使用沒問題

2021-04-04 21:11
Fleeceware惡意軟體應用程序看準用戶 「不知如何取消訂閱」，待用戶刪除應用程式後持續扣除高額訂閱費用。圖為示意圖。（路透）

小心被204款惡意程式偷扣款 iPhone用戶這樣卸載

2021-03-31 02:33
透過科技工具與孩子共度歡樂的居家親子時光。（圖：蘋果提供）

善用iPad 讓科技帶來不一樣的居家親子時光

2021-04-04 02:12
微軟公司拿下美國陸軍供貨合約，將在未來10年提供超過12萬台的擴增實境（AR）頭戴裝置。這項交易的總價值可能高達220億美元。（美聯社）

微軟AR頭戴裝置搶下美軍合約 價值最高219億元

2021-03-31 23:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業