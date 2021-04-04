善用iPad 讓科技帶來不一樣的居家親子時光

透過科技工具與孩子共度歡樂的居家親子時光。（圖：蘋果提供）

新冠疫情讓許多人被迫待在家上班，就算放假也不方便出門，家中還有幼兒的爸媽們可能已經招數用盡，不知道還能陪小孩玩什麼了，這時候適時運用一些科技工具，就能輕鬆打造歡樂的居家親子 時光。

準備一台iPad Air或iPad Pro，無論是10.9吋或11吋的螢幕大小，放置在書桌前的視線範圍都恰到好處。搭載Liquid Retina顯示器，擁有原彩顯示技術和超高色彩精準度，加上超低反射率，讓孩子能享受最完整和舒適的內容呈現。不管是App Store內各式豐富內容，包括有聲故事書、挑戰腦力的數學邏輯小遊戲、啟發感官的自然啟蒙體驗，或是打開Apple TV+的闔家歡樂片區與孩子一同欣賞，都能讓連假更精彩度過。

在數位科技普及的日常，善用工具讓科技力成為孩子的超級助力發揮正向影響。（圖：蘋果提供）

家中孩子比較小的爸媽，想要喘口氣改用App幫忙說故事，推薦下載：「睡前故事」、「親子天下有聲故事書」、「呆呆童書」講再多次都不累，「呆呆囡仔古」更是少數融入閩南語教學的故事App。另外，「Onni & Ilona：快樂形狀」、「Sago Mini遊戲世界：兒童遊戲」、「毛毛蟲幼兒園」則是以互動式設計啟蒙幼兒感官探索的好工具。

Apple TV+持續推出適合全家觀賞的精彩原創作品，不出門也能探索全世界。（圖：蘋果提供）

稍微大一點的學齡孩子，則可以選擇具有更多數字邏輯與程式思維的教育App，同樣在遊戲中自然而然養成邏輯思考力、觀察力與創作力。「Thinkrolls Space」透過活潑的外星生物以超過200道謎題，陪伴孩子養成邏輯思考的能力；「NAMOO納木-植物界的奇蹟」以精美動畫和互動式操作，啟發孩子對大自然的興趣，還有AR擴增實境能在現實中觀察樹木生長；「BANDIMAL」則以超萌的動物律動和聲響，引導孩子無限制地自由揮灑創作節奏。

「NAMOO納木-植物界的奇蹟」以精美動畫和互動式操作，啟發孩子對大自然的興趣，還有AR擴增實境能在現實中觀察樹木生長。（圖：蘋果提供）

另外，Apple TV+也推出越來越多適合全家觀賞的精彩原創作品，包括歷久彌新的「史努比歡樂秀」、由紐約芝麻街工作室打造的「Helpsters來幫忙」等動畫內容；或也可以透過「Here We Are歡迎來到這個美麗的星球」、「你不知道的小小世界」等片帶領孩子認識世界之美。

即日起至4月9日，Apple TV+更推出精選親子電影限時優惠，除了熱賣好片半價好康優惠，還有「古魯家族：新石代」、「湯姆貓與傑利鼠」等最新上架影片，免出門輕鬆在家欣賞。