Snap挑戰iPhone隱私新規 料惹怒蘋果

社群媒體公司Snap正探索規避iPhone新隱私權政策的可能性。(路透資料照片)

知情人士透露，社群媒體公司Snap正探索規避iPhone新隱私 權政策的可能性，成為迄今出此對策的最大美國科技公司，此舉預料將招來蘋果 公司的怒火。

金融時報（FT）報導，蘋果未來幾周將更新iPhone的隱私政策，將迫使應用程式（App ）在蒐集資料前徵詢用戶意願。廣告公司和App開發商已警告，這一轉變將衝擊規模數十億美元的行動廣告市場，因大多數用戶料將拒絕接受App追蹤。

包括中國企業在內，不少App開發商和科技公司已開始另尋辦法，以繞過蘋果新規來追蹤使用者，旗下擁有Snapchat的Snap，是美國科技業加入此行列的最大一家公司，一些專家認為，Snap的計畫違反了蘋果規定。

根據金融時報掌握的近期內部文件，Snap希望透過一些分析廣告成效的公司來蒐集資訊，包括網際網路協議（IP）位址等。幾位知情人士指出，Snap計畫將這些數據與自家用戶資訊進行交叉比對，以識別及追蹤使用者，該技術被稱為「機率撮合」策略。

Snap向金融時報證實，機率撮合計畫已實施好幾個月，以測試蘋果新隱私政策的影響，但表示將在蘋果推出新規後停止該計畫，因為這類系統將不符合其規定。