我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

Snap挑戰iPhone隱私新規 料惹怒蘋果

編譯王巧文／綜合報導
社群媒體公司Snap正探索規避iPhone新隱私權政策的可能性。(路透資料照片)
社群媒體公司Snap正探索規避iPhone新隱私權政策的可能性。(路透資料照片)

知情人士透露，社群媒體公司Snap正探索規避iPhone新隱私權政策的可能性，成為迄今出此對策的最大美國科技公司，此舉預料將招來蘋果公司的怒火。

金融時報（FT）報導，蘋果未來幾周將更新iPhone的隱私政策，將迫使應用程式（App）在蒐集資料前徵詢用戶意願。廣告公司和App開發商已警告，這一轉變將衝擊規模數十億美元的行動廣告市場，因大多數用戶料將拒絕接受App追蹤。

包括中國企業在內，不少App開發商和科技公司已開始另尋辦法，以繞過蘋果新規來追蹤使用者，旗下擁有Snapchat的Snap，是美國科技業加入此行列的最大一家公司，一些專家認為，Snap的計畫違反了蘋果規定。

根據金融時報掌握的近期內部文件，Snap希望透過一些分析廣告成效的公司來蒐集資訊，包括網際網路協議（IP）位址等。幾位知情人士指出，Snap計畫將這些數據與自家用戶資訊進行交叉比對，以識別及追蹤使用者，該技術被稱為「機率撮合」策略。

Snap向金融時報證實，機率撮合計畫已實施好幾個月，以測試蘋果新隱私政策的影響，但表示將在蘋果推出新規後停止該計畫，因為這類系統將不符合其規定。

蘋果 App 隱私

上一則

新款iPhone SE傳將保留4.7吋LCD螢幕並支援低頻5G

延伸閱讀

新款iPhone SE傳將保留4.7吋LCD螢幕並支援低頻5G

新款iPhone SE傳將保留4.7吋LCD螢幕並支援低頻5G
蘋果iOS將更新 Siri終於能「改性別」變暖男

蘋果iOS將更新 Siri終於能「改性別」變暖男
i12助攻 蘋果擴大波灣市占率

i12助攻 蘋果擴大波灣市占率
iPhone 13「消光黑」現身？爆邊框、鏡頭模組都改變

iPhone 13「消光黑」現身？爆邊框、鏡頭模組都改變

熱門新聞

爆料達人Max Weinbach透露，iPhone 13系列將有「消光黑」新色。 （影片截圖）

iPhone 13「消光黑」現身？爆邊框、鏡頭模組都改變

2021-03-31 01:18
蘋果官方發布了iOS和iPadOS 14.4.2版本，這次更新版本主要在「安全更新」。（取材自推特）

下載了嗎？蘋果更新iOS修補安全漏洞 iPhone 5S也支援

2021-03-28 21:12
蘋果Macbook是不少人筆電中的首選。（美聯社）

蘋果Mac優勢有哪些？網點1關鍵技術：徹底甩開其他筆電

2021-03-27 02:16
蘋果（Apple）去年推出的第2代iPhone SE。美聯社

新款iPhone SE傳將保留4.7吋LCD螢幕並支援低頻5G

2021-04-02 16:40
Fleeceware惡意軟體應用程序看準用戶 「不知如何取消訂閱」，待用戶刪除應用程式後持續扣除高額訂閱費用。圖為示意圖。（路透）

小心被204款惡意程式偷扣款 iPhone用戶這樣卸載

2021-03-31 02:33
iPhone即將進行軟體更新，美國地區在iOS 14.5釋出後，Siri語音助理將停止預設為女聲。(路透)

蘋果iOS將更新 Siri終於能「改性別」變暖男

2021-03-31 22:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃