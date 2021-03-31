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小米新Logo由方變圓 網友看傻：花三年換個框？

記者賴錦宏／綜合報導
小米換新LOGO，左為新設計，右為舊設計。（取材自微博）
小米換新LOGO，左為新設計，右為舊設計。（取材自微博）

小米在剛結束的春季產品發布會上可說是百花齊放，把所有的新品一口氣端出來，包含小米MIX FOLD、小米 11 Ultra、小米 11 Pro等旗艦手機新品，以及小米筆記本電腦Pro、小米手環6、小米無線路由器 AX9000等，是小米史上新品最多的發布會。在推出這麼多款新品的同時，小米也宣布更新品牌標誌（Logo）。不少中國網友批評，所謂的新標誌實際上根本像沒有換過。

小米全新標誌是由武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）董事長原研哉親自操刀，歷時三年完稿。不過所謂的全新標誌，對比舊有的Logo，只是將「方變圓」，不少中國網友批評，所謂的新標誌實際上根本像沒有換過。

據小米官方表示，新的標誌請來原研哉歷時三年設計，它採用了新的「超橢圓」輪廓設計，替換原先的方形輪廓，並重新設計了「xiaomi」字母Logo，品牌主色橙色保留，表面上新Logo只是方變圓，但背後融入了設計師對於「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的小米新Logo，不再局限於畫面的一角，仿彿有了生命。

對於以上的說詞及更換品牌標誌，大部分的中國網友表達了不滿：「三年換個框，大大聲聲說給人知道做大變化了」、「真是好有創意呀，符合中國國情抄襲得人多，這下也抄得歡」、「小米本身都有很笨，而原研哉是「笨中的笨」。雖然官方沒有公布花了多少錢去更換Logo，不過有不少網友指；「錢真是好，可能掛個名，根本沒幫他設計過。」、「任何一件事做到極致就是藝術，用三分鐘的時間他可以做到三年，極致就是好。」

小米 中國 字母

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