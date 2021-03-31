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331世界備份日 勿忘「321原則」保存重要資料

記者黃筱晴／綜合報導
輕巧便攜的WD My Passport能符合使用者對耐用性和長期檼定性嚴格要求，有紅、藍、黑、白4種繽紛顏色。（圖：Western Digital提供）
輕巧便攜的WD My Passport能符合使用者對耐用性和長期檼定性嚴格要求，有紅、藍、黑、白4種繽紛顏色。（圖：Western Digital提供）

先前Google相簿宣布自今年6月1日起，所有備份的新相片、影片都會計入帳戶儲存空間，讓眾多長期依賴Google相簿「高畫質」無限備份的用戶同聲哀嚎，想著大量的照片回憶該如何備份而大呼苦惱。今天是3月31日「世界備份日」，在愚人節前夕再度提醒民眾備份的「321原則」，即是「至少備份3份、使用2種不同形式、其中1份備份要存放異地」，避免資料消失欲哭無淚。而針對民眾最常使用的電腦、手機兩大類電子設備，更別忘了準備好強大的儲存設備，守護好自己的資料及檔案。

大容量且輕薄的可攜式硬碟是許多行動商務人士最常選擇的備份裝置，像是WD My Passport透過USB介面即可輕鬆備份，隨附WD Backup軟體，一旦接上設備，便可按指定的時間和頻率進行自動備份，不僅省去手動操作的時間和功夫，也確保電腦中的各類文件都更妥善保存。如果預算夠充足，更耐衝擊和振動、傳輸速度更快的WD My Passport SSD，更能保護重要數位內容。

WD My Passport SSD僅手掌大小、擁有流線型金屬設計，並採用NVM...
WD My Passport SSD僅手掌大小、擁有流線型金屬設計，並採用NVMe技術實現超快傳送速率。（圖：Western Digital提供）

無獨有偶，織紋布料機身的Seagate One Touch SSD也是走跳在外的時尚備份選擇，同樣隨附Seagate Toolkit及Sync Plus持續備份軟體，只要建立好備份計畫，即可自動備份，傳輸速度可達每秒400MB，輕巧便攜的體積，外出遊玩攜帶也能隨時保存玩樂回憶。

口袋般大小的Seagate One Touch SSD以織紋布料包覆機身，帶來舒...
口袋般大小的Seagate One Touch SSD以織紋布料包覆機身，帶來舒適手感。（圖：Seagate提供）

另外，現代人隨身攜帶、功能包山包海的手機，相簿裡肯定也捕捉了許多精彩瞬間，除了內建容量買大一點，也可使用行動裝置雙用隨身碟隨時進行備份，更可支援iOS、Android雙系統手機之間，以及手機和平板、電腦之間的快速連接、存取與備份。SanDisk iXpand Luxe隨身碟、SanDisk Ultra Luxe USB Type-C雙用隨身碟，即是方便不同手機系統使用者備份手機內檔案的好幫手。

SanDisk iXpand Luxe隨身碟具備Lightning和USB Ty...
SanDisk iXpand Luxe隨身碟具備Lightning和USB Type-C連接頭，可在各種蘋果裝置與擁有Type-C的其他系統裝置之間使用。（圖：Western Digital提供）

SanDisk Ultra Luxe USB Type-C雙用隨身碟具備USB ...
SanDisk Ultra Luxe USB Type-C雙用隨身碟具備USB Type-C與Type-A旋轉式連接埠，專為Type-C智慧型手機的檔案轉移所生。（圖：Western Digital提供）

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