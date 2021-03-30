疫期買氣強 Acer、Asus筆電「有感漲價」 10年首見

宏碁筆電。（記者彭子豪／攝影）

「台灣 雙A」宏碁 （Acer）、華碩（Asus）受惠疫情 帶來的宅經濟強勁買氣，筆電產品供不應求，考量訂單爆滿，以及上游關鍵零組件報價漲不停，雙A將從第二季起「有感漲價」，漲幅約5%至10%，為十年來首次大幅調升價格。由於供貨缺口仍大，伴隨漲價效益點火，將進一步推升雙A獲利表現。

這意味此波電子業漲價潮，從零組件延伸至終端系統與產品。業內人士透露，過往筆電這類消費性電子產品，除因應部分市場貨幣波動（如俄羅斯盧布、印度盧比）而調整報價外，「不降價就偷笑了」，如今還能逆勢調升價格，顯示市場相當火熱。

受惠疫情帶來的遠距教學、居家上班風潮推升筆電銷售大好，宏碁、華碩去年均繳出「三率三升」佳績，年度獲利都較前年翻倍成長，宏碁每股純益2.01元，為十年來最佳；華碩更大賺逾三個股本，每股純益35.8元，創新高。

宏碁、華碩現階段筆電持續供不應求，宏碁董事長陳俊聖坦言：「目前客戶下單三台，宏碁只能出一台，換算缺口近七成」；華碩目前供貨缺口也達25%至30%。法人看好，隨著客戶拉貨動能續強，加上漲價效應，有助雙A獲利更上層樓。

陳俊聖認為，PC需求遠大於供給，今年PC市場仍會成長，「在可預見的未來，還是供不應求」。宏碁強調，這次調整報價，是在零組件漲價的前提下，適度反映成本。

華碩已透露口風，先針對旗下顯卡類產品調升報價。對於此次調升筆電售價，華碩表示，此次漲幅可謂歷來首見「明顯漲價」。

業內人士表示，半導體晶片、面板等關鍵零組件大缺貨，報價幾乎「月月漲」，雙A先前都忍住不漲價，如今隨著市場剛性需求旺盛，終於取得調漲價格的主導權。據悉，因為高階電競產品單價較高，因此品牌商「能出多少單就趕快出貨」， 電競產品的滿足率較高，但第3季零組件供貨是否能舒緩，還是未知數。

以過去經驗來看，只要一家業者說要漲價、其他同業也會跟漲，尤其現在包材也漲、運費也漲。市場關注下半年各家品牌商終端新品的售價與銷售表現。