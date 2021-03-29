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賀運河恢復航運 Google搜尋打2關鍵字現「長賜輪」動畫

編譯中心／綜合報導
只要在Google搜尋欄打上「suez canal(蘇伊士運河)」或是「ever given(長賜號)」，就會有小船的GIF不斷由右往左航行，相當可愛有創意。（截圖自Google網站）
只要在Google搜尋欄打上「suez canal(蘇伊士運河)」或是「ever given(長賜號)」，就會有小船的GIF不斷由右往左航行，相當可愛有創意。（截圖自Google網站）

長榮海運長賜輪經歷了6天終於脫困，蘇伊士運河也在堵塞後已經恢復航運，目前有400多艘船正等著通過，預期要花上三天到三天半的時間才能疏通，為了慶祝這件好消息，谷哥（Google）也在搜尋引擎放了小巧思，只要打上「suez canal(蘇伊士運河)」或是「ever given(長賜輪)」，就會有小船的GIF不斷由右往左航行，相當可愛有創意。

29日蘇伊士運河管理局與荷蘭Smit Salage公司的團隊合作，讓長賜輪開始重新浮起，並擺正船身。幾個小時候，長賜輪一度又橫置，隨著漲潮時被拖行解困，長賜輪是在本月23日因為受到強風影響，因此卡在蘇伊士運河南端，導致這條歐亞之間重要航道交通中斷。

據尼羅河電視台報導，目前等待通過運河的船隻中，包括數十艘貨櫃船、散貨船、油輪和液化天然氣（LNG）或液化石油氣（LPG）船，目前有422艘船排隊等待通過，預期耗費三天或三天半疏通，長賜輪受困蘇伊士運河對全球航運業造成的連鎖影響，可能需要數周甚至數月才能化解。

為了慶祝長賜輪脫困、蘇伊士運河順利恢復通行，Google也加入了小巧思，只要在搜尋欄打上suez canal(蘇伊士運河)」或是「ever given(長賜輪)」，搜尋欄下面就會出現一艘艘正在往前行的小船，由右到左流暢的航行著，和全球的大家一起歡慶這紀念性的一刻。

蘇伊士運河 Google 石油

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