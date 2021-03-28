臉書安全性再升級 支援行動裝置安全性金鑰

Facebook將主動告知用戶即將加入的社團已違反《社群守則》，協助用戶做出知情的決定。（圖：Facebook提供）

在全球擁有龐大用戶的臉書（Facebook），最常被討論或質疑的就是安全相關議題，近期Facebook宣布兩大安全措施，包括更新社團管理規則，以及擴大支援行動裝置安全性金鑰，讓用戶在使用Facebook時，可確保接觸到優質的內容，維護並提升平台與個人帳號的安全性。

在未來幾個月內，Facebook將更新社團安全措施，包含推薦用戶安全的社團、減少違規社團被優先推廣的方式，以及針對違規用戶和社團的新規定。當某個社團（無論是公開或私密）違反規則後，該社團在推薦內容中將出現在較下方的位置，以減少用戶發現該社團的可能性。新用戶在加入前也會被告知該社團已違反《社群 守則》；針對現有成員，Facebook也會大幅調降低品質貼文在動態消息的顯示順序。

若社團持續違規，限制將持續增加，像是要求管理者暫時性地審核所有貼文，直到違規內容完全被移除。若有社團屢次違反規定，Facebook甚至會將該社團撤下。當某些用戶在社團中屢次違規，Facebook會禁止這些用戶在一段時間內在任何社團中張貼貼文或評論。這些用戶將不能邀請其他人加入任何社團，也不能建立新的社團。另外，Facebook近期已在美國 從推薦內容中移除公民和政治社團，這個限制也將逐步拓展至全球。

而針對個人用戶，Facebook近期也宣布啟用雙重驗證的用戶可透過行動裝置設定安全性金鑰登入。雙重驗證是一項有助於確保用戶帳號安全的機制，每當用戶從未知的裝置登入Facebook帳號時，必須同時提供密碼與登入碼。啟用雙重驗證後，更可進一步透過實體的安全性金鑰保障帳號安全，當有心人士試圖從未經認可的瀏覽器或行動裝置登入用戶的Facebook帳號時，用戶即會收到通知，並要求登入者使用金鑰確認為用戶本人。

為提升用戶帳號安全，Facebook建議所有用戶都應新增安全性金鑰，尤其是經常被視爲目標的政府官員及公眾人物等都需啟用安全性金鑰，免於受到網路釣魚 攻擊或惡意竊取，為帳號提供多一層保障。這類金鑰多採用藍牙無線技術或需直接插入行動裝置，用戶可以前往「設定」中的「帳號安全與登入」新增。