步美團後塵…「水滴互助」關停 中加強監管互助平台

中國第二大網路互助平台「水滴互助」26日宣布，將於31日晚上6時正式終止互助計畫。（取材自微博）

中國 監管大刀揮向互助平台，美團、輕鬆與水滴等巨頭，相繼關停。中國媒體分析，互助平台這類網路服務存在資金不透明、缺乏監督等問題，在官方強化網路金融監管背景之下，成了開刀的對象。

中國第二大網路互助平台「水滴互助」26日宣布，將於31日晚上6時正式終止互助計畫。這是繼「美團互助」與「輕鬆互助」，中國今年第三家知名網路互助平台宣布關停。此外，去年8月時百度 旗下的「燈火互助」也終止。

據北京新浪、中新經緯、虎嗅網與財聯社報導，官方的大刀揮向網路互助平台，根本的原因在於網路互助產業存在眾多難以忽視的問題，例如缺乏監管、進入門檻低、平台良莠不齊、資金管理需規範。

報導形容，這波網路互助平台關停是「意料之外卻又在情理之中」。

報導指出，中國過去不乏網路金融服務「暴雷」的前車之鑑，加上中國官方自去年開始強化此一領域的監管措施，網路互助平台是使用者的數量多、資金池廣大的產業，自然成為官方開刀的對象。

據報導，中國銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企在今年1月的國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上曾提到美團互助被關停時指出，主要原因是「偏離主業與逆風險不斷增加」。

報導分析，企業的本質是追求利潤而非慈善，網路企業做互助業務的目的也往往不盡然在「守望相助」，而是藉由互助匯集流量，接著走向保險 金融領域，才是資本的野心；至於資訊不對等，往往使得市場的風險大增。

銀保監會於去年9月發布「非法商業保險活動分析及對策建議研究」，明確將網路互助平台定義為非持牌經營的非法商業保險活動；今年中國全國兩會（人大、政協會議）中，政協委員孫潔提交了一份提案，建議將網路互助納入銀保監會監管框架內，加快網路互助行業立法。

報導稱，監管網路互助這類新興領域，降低市場風險，是大勢所趨。

報導形容，在監管越加嚴格與規範的情況下，網路互助產業已經走到拐點，接著可能會有一波清洗，實力與規模不足、無法配合監管的平台，將面臨新一波的關停潮。

不過報導也引述互助平台產業人士觀察，平台在配合監管之外，各自的盤算與考量也各有不同，例如百度、美團此類網路巨頭是徹底關停，不想再涉足這項業務；輕鬆是想借著這波關停之勢，排除業務風險；市場盛傳，水滴關停配合官方監管政策，則是為赴美上市預做準備。