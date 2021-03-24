公司電腦登入社群「帳密被看光」？網熱議：真的看得到

有網友好奇詢問，若透過公司電腦登入私人社群，帳號和密碼是不是就會被IT部門一併監測？ 圖為示意圖。（pixabay）

隨著網路發達，現代人互相聯絡幾乎離不開通訊軟體，甚至不少人在工作時還需要登入社群媒體 、網路論壇等平台。而一名網友好奇詢問，若使用公司電腦登入私人帳號，是不是就會「被IT部門監測？」，引起民眾熱論，更有人直言「不用懷疑，真的看得到」。

該網友在「批踢踢實業坊」發文，詢問大家是否會避免用公司電腦登入自己的臉書 、IG、Google 信箱以及LINE等私人社群帳號，並接著指出，IT部門似乎會監測各台電腦的使用狀況，所以若登入使用，IT部門也會有相關紀錄，「這樣是不是自己帳密就被IT監測了？」

該文章一出，引起網友討論，不少人表示「IP控管，你流量進出哪邊怎麼會不知道」、「都看得到，所以不要用公司電腦處理私人的事情」、「最好上網的網路也不要用公司的網路，用自己的4G上網比較好」、「不用懷疑，真的看得到」，還有人分享「我曾經待過會監測的公司，搞得我那段時間疑神疑鬼」。

不過，也有許多人點出「內容經過加密，沒辦法知道你的私人帳密」、「沒這麼無聊看每個人封包內容」、「封包都有加密，根本解不開」、「密碼最好畫面看得到」等，強調雖然有相關資料，但帳號密碼並不會外洩，提醒原PO不必過於擔心。