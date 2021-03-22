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史上「首則推文」290萬元賣出 推特CEO換比特幣捐出

編譯葉亭均／綜合報導
多爾西推文向得標者致謝，並表示已將拍賣所得捐給公益組織。（推特截圖）
多爾西推文向得標者致謝，並表示已將拍賣所得捐給公益組織。（推特截圖）

出自推特執行長多爾西（Jack Dorsey）之手的「史上首則推文」被以非同質代幣（NFT）形式賣出，22日售得1630.58枚乙太幣，根據乙太幣現價計算，這則推文的賣出價格約290萬美元。

多爾西是在2006年3月21日從他的推特帳號發文：「剛剛才設好我的推特（just setting up my twttr）」。

這則推文的得標者是Bridge Oracle執行長埃斯塔維（Sina Estavi）。實際上，該推文3月6日以NFT形式上架拍賣，到了3月9日，最高出價就已是埃斯塔維，他當時出價250萬美元。接著，他在截標最後時刻將出價提高至2915835.47美元，於22日下午得標，並且利用1630.5825601枚乙太必付款。

根據路透報導，埃斯塔維對於得標的感言是「thankful」（感謝）。

以NFT形式拍出，代表該資產的所有權被記錄在區塊鏈之上，每個NFT都是獨一無二，而且代表收藏者的所有物，無法被複製。

在得標結果出爐不久後，多爾西本人也發表推文，對埃斯塔表達感謝，並且表示已將拍賣所得兌換成50.8751669枚比特幣，捐贈給公益組織Give Directly的非洲響應基金。

推特執行長多爾西2006年發出的「史上首則推文」。（推特截圖）
推特執行長多爾西2006年發出的「史上首則推文」。（推特截圖）
推特執行長多爾西。（路透）
推特執行長多爾西。（路透）

NFT 推特 拍賣

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