史上「首則推文」290萬元賣出 推特CEO換比特幣捐出

多爾西推文向得標者致謝，並表示已將拍賣所得捐給公益組織。（推特截圖）

出自推特 執行長多爾西（Jack Dorsey）之手的「史上首則推文」被以非同質代幣（NFT ）形式賣出，22日售得1630.58枚乙太幣，根據乙太幣現價計算，這則推文的賣出價格約290萬美元。

多爾西是在2006年3月21日從他的推特帳號發文：「剛剛才設好我的推特（just setting up my twttr）」。

這則推文的得標者是Bridge Oracle執行長埃斯塔維（Sina Estavi）。實際上，該推文3月6日以NFT形式上架拍賣 ，到了3月9日，最高出價就已是埃斯塔維，他當時出價250萬美元。接著，他在截標最後時刻將出價提高至2915835.47美元，於22日下午得標，並且利用1630.5825601枚乙太必付款。

根據路透報導，埃斯塔維對於得標的感言是「thankful」（感謝）。

以NFT形式拍出，代表該資產的所有權被記錄在區塊鏈之上，每個NFT都是獨一無二，而且代表收藏者的所有物，無法被複製。

在得標結果出爐不久後，多爾西本人也發表推文，對埃斯塔表達感謝，並且表示已將拍賣所得兌換成50.8751669枚比特幣，捐贈給公益組織Give Directly的非洲響應基金。