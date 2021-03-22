我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

「動物森友會」賣一年不退燒 任天堂長銷靠這關鍵

編譯中心／綜合報導
任天堂遊戲「集合啦！動物森友會」自2020年3月20日發售至今已超過一年，仍在市場中榜上有名。（取材自臉書）
任天堂遊戲「集合啦！動物森友會」自2020年3月20日發售至今已超過一年，仍在市場中榜上有名。（取材自臉書）

任天堂遊戲「集合啦！動物森友會」自2020年3月20日發售至今已超過一年，然而動森不只是2020年最暢銷的遊戲之一，如今更仍在市場中榜上有名，有日本媒體分析動森熱賣的原因。

根據日本媒體「マネー現代」報導，根據電玩雜誌「Fami通」3月8日至3月14日的日本銷量數據顯示，動森在這周內賣出了約一萬份遊戲片，仍在全遊戲中占據排行第八的位置。而由任天堂公布的報表來看，動物森友會在2020年便已經在全球出貨了3118萬套左右。究竟動物森友會為何會如此「暢銷」與「長銷」，便成為值得探討的議題。

媒體分析，如今動森雖已發售超過一年，有許多玩家早已不像當初一樣熱中，但是任天堂至今仍持續在更新遊戲，不時仍會吸引玩家回鍋。例如在今年3月推出與超級瑪利歐聯名的相關內容，就讓不少玩家覺得「既然有瑪利歐那再來玩一下好了」而重啟遊戲。

由於動森玩家的基數大，就算只有十分之一的人回鍋，數量也是相當可觀，並且能夠持續帶動話題。媒體指出，有些意見可能會認為，重度玩家喜歡不斷購入新遊戲，所以遊戲公司要賺錢，應該要以推出續作為優先考量。然而任天堂switch的消費者階層來看，並非每一位都是追求最新遊戲的重度玩家，因此沒有這麼做。

反而是對較輕度玩家來說，會覺得都有免費的手遊，還花一千多塊買一片遊戲、甚至是遊戲主機是否划算。所以動森不斷的進行更新，也是讓這類玩家覺得遊戲內容足夠充實，願意買得下手，從而擴大了遊戲客群。

除了遊戲本身熱銷，動森還有推出能召喚村民等功能的「動物森友會amiibo卡」，讓玩家可以增進遊戲體驗或收藏之用，帶動動森整體的利潤收入。媒體認為，未來任天堂會如何利用這股「動森熱」打下的基礎進行發展，將是值得關注的事。

由任天堂公布的報表來看，動物森友會在2020年便已經在全球出貨了3118萬套左右...
由任天堂公布的報表來看，動物森友會在2020年便已經在全球出貨了3118萬套左右。（取材自官網）

任天堂 日本 利潤

上一則

Google Chrome推升級版提速25% 安卓手機2條件才可更新

延伸閱讀

日媒：台海萬一發生軍事衝突 美日防長同意密切合作

日媒：台海萬一發生軍事衝突 美日防長同意密切合作
福原愛媽媽返日 江宏傑Po文：無奈不捨

福原愛媽媽返日 江宏傑Po文：無奈不捨
日媒爆福原愛暫放棄接小孩回日本 不倫事件恐失監護權

日媒爆福原愛暫放棄接小孩回日本 不倫事件恐失監護權
美日釣魚台周邊大型聯合軍演 日媒：最快年內舉行

美日釣魚台周邊大型聯合軍演 日媒：最快年內舉行

熱門新聞

蘋果的「睡眠追蹤」功能，藉由提供實用的工具幫助使用者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠目標，實現全面性的睡眠應對措施。圖／蘋果提供

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

2021-03-19 11:56
自稱是蘋果直營店前員工的女子，在自己的Tiktok上大爆料，其實客戶只要做「一件事」就可以將其維修體驗升級、免費維修或更換產品。路透

蘋果直營店隱藏版服務？ 前員工爆「1政策」可免費維修

2021-03-20 03:00
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）

出手了？傳Netflix開始偵測IP位址 禁「多人共享」帳號

2021-03-15 13:22
圖為蘋果iPhone 12和11。(路透資料照片)

三星德州廠停工 iPhone生產恐中斷

2021-03-20 22:02
蘋果Apple Watch。路透

運動手表Apple Watch和Garmin怎選？行家教看1重點

2021-03-13 00:40
Google近日於官方部落格宣布推出Chrome升級版本。取材自google blog

Google Chrome推升級版提速25% 安卓手機2條件才可更新

2021-03-21 02:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們