臉書又要改規定 宣稱強化社團安全

Facebook宣布，要更新「社團安全措施」，包含推薦用戶安全的社團、減少違規社團被優先推廣的方式，以及針對違規用戶和社團的新規定，將於未來幾個月內推出。路透

Facebook 18日宣布，要更新「社團安全措施」，包含推薦用戶安全的社團、減少違規社團被優先推廣的方式，以及針對違規用戶和社團的新規定，將於未來幾個月內推出。

Facebook屢屢被認定是傳送仇恨言論與假訊息的平台，且惡質廣告和詐騙 氾濫，被美國 、歐盟都視為應負起更多言論傳布的責任，立法院最近更有立委提出對違法數位廣告查緝的要求。

Facebook表示，了解需要為推薦的內容負起更大的責任，避免將可能有害的社團推薦給用戶，以及避免相似主題的優質社團受到影響。Facebook 並非在維持商業利益與移除低品質社團之間作出取捨，而是在針對這些社團採取行動時，也能確保社群 領袖擁有足夠的工具和曝光。

Facebook 近期在美國從推薦內容中移除公民和政治社團，包含新成立的社團，但用戶仍可搜尋或邀請朋友加入這些社團。Facebook 將開始向全球拓展這些限制。這些行動是建立在 Facebook對推薦內容的原則上，包括在推薦內容中移除分享不實訊息的社團與低品質的健康社團。

Facebook針對政策執行增加更多細微的調整。當某個社團違反規則後，該社團在推薦內容中將出現在較下方的位置，以減少用戶發現該社團的可能性。若社團持續違規，限制將持續增加，直到違規內容完全被移除。在嚴重傷害的狀況下，Facebook 會直接移除這些社團與成員。

不過，Facebook仍未說明調整細節的運算方式以及何謂低品質或違反規則。近期也有包括公投發起人、網路意見領袖在內的Facebook帳號被停權，當事人也無投訴門路。