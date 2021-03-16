Tinder約會軟體 將開放用戶「身家調查」配對對象

Tinder是2013年創立的全世界交友App的鼻祖，用戶可在平台上更新自己的資料，平台則會推薦可能適合用戶的對象，接著用戶可選擇左滑或右滑，以決定是否感興趣。(美聯社)

約會軟體Tinder母公司Match宣布，將投資 非營利科技公司Garbo，讓旗下各軟體用戶使用Garbo的背景調查技術，過濾配對對象，儘管可能引發隱私爭議，用戶安全卻也因而可多一層保障。

科技網站The Verge報導，可率先使用該技術的用戶，是Match最熱門的應用程式Tinder用戶。Garbo的技術允許使用者輸入全名，就能進行背景調查，甚至只要名字（first name）和手機 號碼就可以。因此，這筆未透露金額的投資，意味著Tinder用戶將能調查他們匹配對象的前科及暴力史等資料。

Garbo指出，該公司蒐集的是「公開的施暴與傷害（包括逮捕、定罪、限制令、騷擾和其他暴力犯行）紀錄和報告。 Garbo官網表示，該公司也接受主動提交的相關資料（不過該功能目前尚未開放）。

值得注意的是，Garbo上月曾宣布，為了「主動採取公平的立場」，該公司將不會公開持有毒品 的控告紀錄。Garbo引述的研究是，黑人持有毒品而遭逮捕的人數，相較於白人高得不成比例。此外，Garbo也不會公開交通違規紀錄。

雖然Tinder不會讓用戶免費使用該功能，但Match正與Garbo合作，設法訂出讓大多數用戶都能接受的價格。目前尚不清楚這會是自選功能，還是綁定在Tinder訂閱服務。Garbo團隊將在未來數月開始在Tinder測試並建立該功能，一旦該功能整合進Tinder，其他Match旗下的軟體如OkCupid、Hinge和Match，都可能跟進。