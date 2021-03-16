我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波頓看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

莫德納：第一批臨床試驗志願者已施打兒童疫苗

Tinder約會軟體 將開放用戶「身家調查」配對對象

編譯林奇賢／綜合外電
Tinder是2013年創立的全世界交友App的鼻祖，用戶可在平台上更新自己的資料，平台則會推薦可能適合用戶的對象，接著用戶可選擇左滑或右滑，以決定是否感興趣。(美聯社)
Tinder是2013年創立的全世界交友App的鼻祖，用戶可在平台上更新自己的資料，平台則會推薦可能適合用戶的對象，接著用戶可選擇左滑或右滑，以決定是否感興趣。(美聯社)

約會軟體Tinder母公司Match宣布，將投資非營利科技公司Garbo，讓旗下各軟體用戶使用Garbo的背景調查技術，過濾配對對象，儘管可能引發隱私爭議，用戶安全卻也因而可多一層保障。

科技網站The Verge報導，可率先使用該技術的用戶，是Match最熱門的應用程式Tinder用戶。Garbo的技術允許使用者輸入全名，就能進行背景調查，甚至只要名字（first name）和手機號碼就可以。因此，這筆未透露金額的投資，意味著Tinder用戶將能調查他們匹配對象的前科及暴力史等資料。

Garbo指出，該公司蒐集的是「公開的施暴與傷害（包括逮捕、定罪、限制令、騷擾和其他暴力犯行）紀錄和報告。 Garbo官網表示，該公司也接受主動提交的相關資料（不過該功能目前尚未開放）。

值得注意的是，Garbo上月曾宣布，為了「主動採取公平的立場」，該公司將不會公開持有毒品的控告紀錄。Garbo引述的研究是，黑人持有毒品而遭逮捕的人數，相較於白人高得不成比例。此外，Garbo也不會公開交通違規紀錄。

雖然Tinder不會讓用戶免費使用該功能，但Match正與Garbo合作，設法訂出讓大多數用戶都能接受的價格。目前尚不清楚這會是自選功能，還是綁定在Tinder訂閱服務。Garbo團隊將在未來數月開始在Tinder測試並建立該功能，一旦該功能整合進Tinder，其他Match旗下的軟體如OkCupid、Hinge和Match，都可能跟進。

投資 毒品 手機

上一則

出手了？傳Netflix開始偵測IP位址 禁「多人共享」帳號

延伸閱讀

托兒所賣大麻…長島破獲販毒團夥

托兒所賣大麻…長島破獲販毒團夥
男嬰猝死驗出安毒 檢警搜毒窟救出8遲緩童

男嬰猝死驗出安毒 檢警搜毒窟救出8遲緩童
西班牙毒梟超囂張 自製運毒潛艇 最多能載2公噸

西班牙毒梟超囂張 自製運毒潛艇 最多能載2公噸
毒梟指證歷歷 稱宏都拉斯總統收賄包庇毒品販運

毒梟指證歷歷 稱宏都拉斯總統收賄包庇毒品販運

熱門新聞

圖／ingimage

10款手機App暗藏「惡意程式」 嚴重恐盜銀行帳戶

2021-03-13 00:05
蘋果Apple Watch。路透

運動手表Apple Watch和Garmin怎選？行家教看1重點

2021-03-13 00:40
傳言將在2022年推出的iPhone 13，會從劉海改為螢幕上僅有一個孔洞大小。（取材自推特）

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

2021-03-10 00:47
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）

出手了？傳Netflix開始偵測IP位址 禁「多人共享」帳號

2021-03-15 13:22
Google地圖全新功能上線。(路透)

Google地圖推出3大功能 可新增道路、上傳近期照片

2021-03-12 00:01
克萊頓和希勒在湖底找到這台iPhone 11，更驚奇地發現它居然還能開機使用。（影片截圖）

iPhone 11沉湖底6個月被尋獲 還能正常開機送還主人

2021-03-09 23:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
拜登醞釀增稅 規模30年來最大

拜登醞釀增稅 規模30年來最大
無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們

無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們
批美韓聯合軍演 金與正：美要睡得安穩 就別惹麻煩

批美韓聯合軍演 金與正：美要睡得安穩 就別惹麻煩
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州