出乎分析師意料 任天堂看好下年度Switch銷售再創新高

任天堂看好Switch明年度銷量再創新高。路透

從任天堂 的合作夥伴和供應商掌握的消息來看，任天堂正在為下一個會計年度遊戲軟體和Switch銷售創新高做準備，遠超出投資人的預期。

彭博新聞綜合零組件供應商、軟體發行商和零售業者在內協力廠商被任天堂告知或根據訂單的估算，任天堂規畫在推出OLED螢幕版本的加持下，截至2022年3月會計年度的Switch遊戲機銷量將是持平或略增，分析師 原本的預測會下滑。

合作夥伴和供應商也透露，在幾檔赫赫有名的遊戲推動下，任天堂下一年度遊戲軟體銷量將達到2.5億份，遠超過本年度的2.05億份。分析師原本預期也是下滑。

彭博早先已報導，任天堂計畫在今年下半年發表改款的新Switch，換上更好更大的螢幕，顯卡也升級了。

任天堂為滿足Switch的需求，也將面臨全球晶片 供應吃緊的挑戰。知情人士透露，除面臨得確保台積電晶片的供貨外，任天堂也面臨一般元件短缺的情況，像是面板驅動IC和藍芽模組。元件供應商表示，缺貨的情況會持續到至少6月，且可能到今年年底都不會改善。

知情人士也透露，NAND快閃記憶體製造商為任天堂明年度的準備訂單比今年度還多。同樣地，遊戲軟體開發商也優先準備配合推出新遊戲。