我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

出手了？傳Netflix開始偵測IP位址 禁「多人共享」帳號

編譯中心／綜合報導
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）

許多人會共享Netflix帳號，一起分攤會員月費，以更便宜的價格觀賞影集，這早已成了使用者之間公開的祕密，Netflix官方也並未嚴加管控。不過，近日Netflix官方似乎開始進行IP測試，對過往好幾人共享帳號的行為提出警告。

日前，有外國網友在推特上驚曝Netflix開始針對合買帳號者提出警告。根據媒體The Streamable報導，Netflix目前正在進行IP測試，當系統發現IP位址與帳號擁有者的IP位址不相符時，系統即會自動跳出公告提醒使用者「需自行申辦帳號才能繼續使用」的警告訊息。

Netflix《使用條款》也明確規範，「透過Netflix服務所觀賞的任何內容僅供您個人使用，不可作為商業用途，也不得分享予您家庭成員以外的人士」。

過去有傳言道，隨著數位串流媒體發展愈加成熟，業界對於「共享密碼」的行為也開始嚴加控管；對此，Netflix產品總監格雷格（Greg Peters）指出，「我們將持續偵測（共享密碼的）使用者行為，依此研究出對使用者友善的方式來推展優勢」。

Netflix 推特

上一則

駭客利用微軟Exchange漏洞 發起勒索軟體攻擊

延伸閱讀

南韓漫改劇正流行 Apple TV+攜手李善均演瘋狂科學家

南韓漫改劇正流行 Apple TV+攜手李善均演瘋狂科學家
財經簡訊

財經簡訊
演完王妃 艾瑪柯林扮查泰萊夫人

演完王妃 艾瑪柯林扮查泰萊夫人
不滿被諷「猛換男人」 泰勒絲槓Netflix

不滿被諷「猛換男人」 泰勒絲槓Netflix

熱門新聞

圖／ingimage

10款手機App暗藏「惡意程式」 嚴重恐盜銀行帳戶

2021-03-13 00:05
蘋果Apple Watch。路透

運動手表Apple Watch和Garmin怎選？行家教看1重點

2021-03-13 00:40
傳言將在2022年推出的iPhone 13，會從劉海改為螢幕上僅有一個孔洞大小。（取材自推特）

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

2021-03-10 00:47

5分鐘充飽電 以色列新技術讓電動車如虎添翼

2021-03-07 12:31
Google地圖全新功能上線。(路透)

Google地圖推出3大功能 可新增道路、上傳近期照片

2021-03-12 00:01
克萊頓和希勒在湖底找到這台iPhone 11，更驚奇地發現它居然還能開機使用。（影片截圖）

iPhone 11沉湖底6個月被尋獲 還能正常開機送還主人

2021-03-09 23:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上

新冠疫期稅法新規多… 今年別急著報稅 謹慎為上
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度