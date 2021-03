出手了？傳Netflix開始偵測IP位址 禁「多人共享」帳號

許多人會共享Netflix 帳號,一起分攤會員月費,以更便宜的價格觀賞影集,這早已成了使用者之間公開的祕密,Netflix官方也並未嚴加管控。不過,近日Netflix官方似乎開始進行IP測試,對過往好幾人共享帳號的行為提出警告。

日前,有外國網友在推特 上驚曝Netflix開始針對合買帳號者提出警告。根據媒體The Streamable報導,Netflix目前正在進行IP測試,當系統發現IP位址與帳號擁有者的IP位址不相符時,系統即會自動跳出公告提醒使用者「需自行申辦帳號才能繼續使用」的警告訊息。

Netflix《使用條款》也明確規範,「透過Netflix服務所觀賞的任何內容僅供您個人使用,不可作為商業用途,也不得分享予您家庭成員以外的人士」。

過去有傳言道,隨著數位串流媒體發展愈加成熟,業界對於「共享密碼」的行為也開始嚴加控管;對此,Netflix產品總監格雷格(Greg Peters)指出,「我們將持續偵測(共享密碼的)使用者行為,依此研究出對使用者友善的方式來推展優勢」。

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy