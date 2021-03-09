歐盟「數位羅盤」計畫 目標2030年前生產全球20%晶片

歐盟將推出「2030數位羅盤」計畫，降低對他國技術的依賴。 路透

新冠肺炎疫情暴露歐盟 對美國 和中國關鍵技術的依賴後，歐盟試圖扭轉局勢，路透報導，歐盟正研議「2030數位羅盤」（2030 Digital Compass）計畫，目標包括在2030年前生產全球五分之一先進晶片 ，以及在五年內自行打造首部量子電腦。

這項計畫聚焦車聯網、智慧手機、聯網裝置、高性能電腦和人工智慧所使用的晶片，也關注全球晶片短缺導致全球各大汽車製造商停產的情況。

路透引述的歐盟文件內容指出：「我們的目標是在2030年前，在歐洲生產包括處理器在內的先進、永續半導體，以價值計算至少達全球20%。」

歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）和歐盟主管產業事務的執委布勒東（Thierry Breton），預定當地時間9日公布這項計畫。

歐盟也將倡議投資量子技術，宣稱這將是研發新藥品、加速基因定序的顛覆性技術。文件指出：「我們希望在2025年前，歐盟能擁有第一部具備量子加速技術的電腦，奠定歐洲在2030年時站上量子技術巔峰的基礎。」

「2030數位羅盤」計畫也打算在2030年前興建1萬座氣候中和設施，協助歐洲自行建立雲端基礎設施，並在這段時間內讓市值10億美元以上的獨角獸公司數量增加一倍。

此外，該計畫也將在2030年前建立Gigabit 網路，覆蓋所有歐洲住家，且讓所有人口聚集地區均享有5G服務。