搞科技民族主義？不爽推特 印度扶持黃色小鳥起飛

印度大力扶持本土App，例如以Koo取代不配合政府政策的推特。（路透）

由於推特 （Twitter）拒絕配合印度 政府的要求，刪除部分抗議當局政策的帳戶，印度總理莫迪和多位部會首長力捧並帶頭使用國產社群媒體平台Koo，今年來的App 下載量已達330萬次，對一家創辦不到一年的公司來說，代表光明遠大的前景。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，雖然推特今年來累積的下載量是420萬次，高於以黃色小鳥為商標的Koo，但後者的2月下載次數超越推特，後來居上。

過去兩年，莫迪政府加強施壓全球科技公司。最近對臉書（Facebook）、推特和YouTube在內業者都祭出嚴格限制，還傳出威脅要將這些公司的員工關進監牢，這距離封殺TikTok和WeChat在內數十個中國App，不到一年。

在新興的科技民族主義氛圍中，印度本土的替代App享有競爭優勢。根據分析業者Sensor Tower的數據，今年迄今，印度下載量最大的兩款App是有TikTok風格的MX Taka Tak和Moj，領先Snapchat、Instagram、臉書和WhatsApp。

Koo執行長Mayank Bidawatka對政府反推特表達遺憾，但不否認雙方的對峙有助帶動Koo在內的本土App，他說他們更了解市場。

Bidawatka說：「就成長而言，許多全球科技巨頭擘都將印度視為發展藍圖的一部分，但他們不想為了照顧印度市場，大幅更動一個穩定的全球產品。印度有人才、資源，有一些經驗，也有資金可實現夢想。這些是很大的夢想，我們討論的是創造出與全球第二大上網人口高度相關的產品。」

澳洲、歐洲和美國最近也都祭出新法規，尋求控制大型科技公司的勢力。

印度主要聚焦國安和主權議題--而且擁有很多籌碼。這個國家有7.5億網路用戶，還有數億尚未上線，對大型科技公司的全球成長前景至關重要。臉書、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）和Netflix等公司已投入數十億美元發展印度業務。

莫迪政府加嚴法規對這些公司產生寒蟬影響，同時鼓舞了國產App。現在最大的問題是，新德里當局政府的用意是否僅想推廣本土應用程序，或是創造一個只有他們能存活的監管環境。