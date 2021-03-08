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查克柏格：智慧眼鏡2030年提供面對面交流「瞬移」功能

編譯季晶晶／綜合外電
臉書執行長查克柏格預言，2030年前，先進的智慧眼鏡將有面對面交流的「瞬移」功能 ，可減少出差和出遊，協助對抗氣候變遷。(美聯社)
臉書執行長查克柏格預言，2030年前，先進的智慧眼鏡將有面對面交流的「瞬移」功能 ，可減少出差和出遊，協助對抗氣候變遷。(美聯社)

臉書執行長查克柏格周一（8日）說，2030年前，人們將可利用先進的智慧眼鏡，「瞬間時空轉移」（teleport）至親友家或辦公室等地點，與他們面對面說話，有如本人親自到場。

查克柏格接受矽谷媒體The Information訪問時指出，這個未來願景可能減少出差或出遊，有助對抗氣候變遷。

查克柏格說：「顯然汽車和飛機會繼續存在，但我們能傳送的東西更多，不僅取消通勤的需求和麻煩，我認為也更有利於社會和地球。」

包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）在內的許多大型科技公司，都在研究能把電腦生成圖像疊加在真實世界影像上的擴增實境（AR）功能，爭相形塑繼智慧手機和觸控螢幕之後的下一個主要電腦界面。

查克柏格的談話代表產業領導者的願景，說明AR對消費者的用途，也指出能夠吸引人們掏錢購買和配戴產品的是：能做到虛擬面對面溝通的軟體。

他說：「與其打電話進行視訊聊天，不如輕鬆就能傳送影像到對方坐著的沙發上，感覺像是兩人坐在一起。」

查克柏格表示，AR的「瞬移」傳送功能的一項優點是可以減少旅行或通勤時間。最終，AR可以讓員工住在他們想要的地方，也許是物價較低的地區，然後靠「轉移」上班。

查克柏格的受訪時機正值社群巨擘臉書計畫，今年稍晚發布與Ray-Ban合作的智慧眼鏡，儘管他說不會是「全AR」。臉書也透過2014年斥資20億美元收購的Oculus，開發虛擬實境（VR）頭戴式裝置，目前販售定價300美元的Oculus 2 VR裝置。

查克柏格 臉書 VR

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