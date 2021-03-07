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5分鐘充飽電 以色列新技術讓電動車如虎添翼

中央社以色列赫茲利亞6日綜合外電報導

電池從完全沒電到充飽電只要5分鐘！以色列一家新創企業開發的技術，號稱能終結電動車帶來的「續航里程焦慮」（Range Anxiety）。

快充技術業者StoreDot研發出一種快充鋰電池，充飽電的時間，和一般汽車在加油站加油的時間差不多。

StoreDot創辦人邁爾斯多夫（Doron Myersdorf）表示：「我們要完全改變駕駛人的經驗，改變續航里程焦慮的問題...也就是擔心沒電會在路上動彈不得的問題。」他說，這種創新技術可讓電動車充電動輒數小時的情況成為過去。

有多家製造商正在測試數百種原型電池，邁爾斯多夫設在以色列赫茲利亞（Herzliya）的公司則有4家關鍵投資人，包括德國車商戴姆勒集團（Daimler）、 英國石油公司（British Petroleum）以及電子業巨頭韓國三星（Samsung）和日本東電化公司（TDK）。

邁爾斯多夫2012年成立公司，在測試手機、無人機與摩托車的電池之後，現在開始著手研究電動車電池。

2019年，德裔美籍物理學家古德諾（John Goodenough）、英國的惠廷安（Stanley Whittingham）以及日本的吉野彰（Akira Yoshino）因為對研發鋰離子電池貢獻卓著獲頒諾貝爾化學獎，但邁爾斯多夫表示，當年的電池設計並非因為充電「速度」獲獎，因此他開始研究「大家認為不可能」的東西，也就是能在數分鐘內發揮作用的鋰電池。

邁爾斯多夫表示：「我們希望展現，換掉鋰電池中的一些材料，就能讓它在5分鐘內充飽電。」

邁爾斯多夫將鋰電池負極的石墨換成矽膠，「利用鋰電池這種驚人的創新技術，將之升級為具有超快充能力」。

但羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）分析師艾斯帕蘭斯（Eric Esperance）警告，快充技術雖說是「革命」，仍有許多發展階段要走。

電動車 英國 以色列

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