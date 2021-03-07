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中國臉部辨識市場將破500億人民幣 專家籲加強監管

中央社／台北7日電
中國有政協委員提案，健全臉部辨識的相關法規。圖為北京市民1月時在當地村鎮入口臉部辨識，疫情加強了臉部辨識控制門禁的運用。（中新社）
中國有政協委員提案，健全臉部辨識的相關法規。圖為北京市民1月時在當地村鎮入口臉部辨識，疫情加強了臉部辨識控制門禁的運用。（中新社）

中國臉部辨識市場規模成長快速，今年預計將突破人民幣500億元。擔心相關技術應用氾濫，已有中國全國政協委員提案，健全臉部辨識監管的相關制度和法規。

科技日報引述中國科學院近代物理研究所研究員蔡曉紅說，當前，臉部辨識技術濫用普遍，在商場、景區、辦公樓等地都不同程度地存在臉部辨識技術濫用的現象，民眾經常在不知不覺中就被採集了臉部資訊。

報導指出，據測算，這幾年中國臉部辨識市場規模以年均50%的速度成長，預計到2021年將突破500億元。

人的臉部資訊一旦被非法竊用，無法更改或替換，將會引發科技倫理、公共安全與法律各方面的風險。去年12月，新華社就曾報導，廣西南寧多名屋主疑似被仲介公司要求刷臉，結果名下房產莫名其妙被過戶給他人。

中國官媒央視日前報導，清華大學育成的人工智慧安全研究團隊就揭露了臉部辨識的安全漏洞。他們研發一款破解臉部辨識設備演算法的眼鏡，結果能迅速解開市面上19款以臉部辨識鎖住螢幕的手機；其他如臉部辨識的門禁系統、打卡系統也都有類日的安全漏洞。

中國正值全國「兩會」期間，科技日報報導，有6名全國政協委員建議，健全臉部辨識監管的相關制度和法規，確立個人影像資料控制權、刪除權、遺忘權等基本權利；明確企業對個人影像資料獲取、傳輸、儲存及使用的權利和義務；制定生物特徵資訊相關規範及管理辦法，明確臉部辨識的應用領域。

同時，加快制定臉部辨識應用技術標準體系；建立臉部辨識應用的安全評估及審核制度，針對安防、金融、電商、支付等不同應用領域進行安全評估，對臉部辨識產品的應用及推廣增加審批，保證產品符合安全技術要求。

臉部辨識 中國 安全漏洞

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