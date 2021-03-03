推特遏止疫苗假消息 違規推文5次就永久停權

推特1日表示，將開始標註有誤導性的疫苗相關推文，並封鎖持續散播假消息的用戶。（美聯社）

隨著各國陸續推行新型冠狀病毒疫苗 接種計畫，愈來愈多人搜尋可信的相關公衛資訊。社群網站推特 1日表示，將開始標註有誤導性的疫苗相關推文，並封鎖持續散播假消息的用戶。

法新社報導，推特（Twitter）引入一種「打擊制」，將依用戶發布違規推文的次數，逐步加強懲罰，當用戶累計發布5則違規推文，就永久停權。

總部位於舊金山的推特公司在部落格文章中表示：「我們相信，這套打擊制度有助於向大眾宣導我們的政策，進一步在推特上減少散布可能有害且具誤導性的資訊。」

推特公司還表示：「特別是針對屢次中度和高度嚴重違反我們政策的行為。」

推特公司說明，當一則推文被標註為具有誤導性，或因違反平台規範而須被移除，用戶將收到通知，記一次違規。

第2次和第3次違規都會導致停權12小時；第4次違規時，帳號會被停權7天；第5次違規就永久停權。

推特的英國公共政策主管閔孝（Katy Minshall）接受路透社訪問時說，推特承認自身在提供群眾可信公衛資訊上扮演的角色。

推特去年底就開始呼籲用戶刪除有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的危險誤導性資訊，例如暗指疫苗是用來害人或控制群眾。推特也鎖定有關疫苗負面作用但缺乏根據的說法，或對疫情真實性的質疑。

在那之後，推特移除了超過8400則推文，並在全球通知約1150萬個帳號違反了Covid-19資訊規範。

推特去年曾針對美國總統大選相關假消息實施類似制度，前總統川普因數度違規，帳號最終被永久停權。

其他線上平台也已採取行動阻止有關疫情和疫苗的謊言流傳，包括影音網站YouTube和社群網站臉書（Facebook）。