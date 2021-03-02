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美推電動校車 台「行人偵測」系統業務擴及15州

中央社／台北2日電
台灣為升電裝毫米波雷達行人偵測系統產品打進北美電動校車供應鏈，業務觸角延伸到美國15個州。（本報資料照片／記者張筠攝影）
台灣為升電裝毫米波雷達行人偵測系統產品打進北美電動校車供應鏈，業務觸角延伸到美國15個州。（本報資料照片／記者張筠攝影）

台灣為升電裝毫米波雷達行人偵測系統產品切入北美電動校車供應鏈，校車行人偵測系統業務觸角延伸到美國15個州，業績成長可期。

為升電裝子公司為昇科在中國大陸大型商用車毫米波雷達前方碰撞預警系統（FCW）業績大幅成長，帶動集團近期合併營收創高。

為升在美國校車77GHz毫米波雷達行人偵測系統也有進展，公司指出北美校車合作夥伴2月取得最大筆電動校車訂單，相關採購金額1.69億美元，帶動為升今年傳統燃油校車77GHz毫米波雷達行人偵測系統逐步放量出貨，也開啟為升毫米波雷達邁入電動車時代。

2018年為升自主開發的77GHz毫米波雷達技術打進美國校車行人偵測系統供應鏈，不過天候及環境測試拉長時間驗證、加上去年COVID-19疫情影響，產品未能放量出貨，今年校車行人偵測系統已在美國多州強制立法安裝，可成為各家車廠出廠的標準配備，為升相關業務觸角已延伸到美國15個州。

產業人士指出，目前美國傳統燃油校車保有量約有50萬輛，每年新車數量約5萬輛。為升北美校車合作夥伴取得校車電動化採購訂單，代表大型車或大型商用車隊轉移到電動車的序幕，未來電動化商機可期，可望帶動毫米波雷達的剛性需求。

為升原持有為昇科股權比重約56.89%，去年底協助為昇科引進策略投資人馨苑號有限公司（香港），放棄認購為昇科現金增資普通股，降低持股比例16.88%，為升對為昇科持股比例降到40.01%。

為升指出，馨苑號（香港）可協助為昇科中國大陸團隊布局乘用車市場，直攻中國大陸車廠集團乘用車毫米波雷達商機，目前已協助取得中國大陸車廠部份車款毫米波雷達定點，有初步成效。

為昇科產品線涵蓋77GHz頻段盲點偵測（BSD）、前角雷達、79GHz倒車雷達、60GHz及77GHz生物偵測等，為升指出策略聯盟對象加入可在中國大陸車廠乘用車產生乘數效果，原廠委託製造（OEM）實績量增加，對為升售後服務市場（AM）也有相輔相成效益，策略聯盟效益可期。

美國 中國 電動車

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