我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

長期分享網路會降低手機壽命？內行人：肯定會

 聯合新聞網／綜合報導
一名網友發文提問，不知經常使用熱點分享網路是否會對手機造成負面影響。（示意圖／ingimage）
一名網友發文提問，不知經常使用熱點分享網路是否會對手機造成負面影響。（示意圖／ingimage）

隨著科技的進步，許多民眾在外都手機不離身，而手機壽命的長短則取決於手機本身的品質和用戶平時的使用方法。就有網友發文「長期分享網路會降低手機壽命？」，詢問如果長期分享手機網路是否會導致手機壽命變短？此文一出，吸引許多手機達人前來解答，引發熱議。

一名網友於在PTT的IOS板上發文，透露自己最近搬入離工作地點較近的地方，由於新住處無提供網路，所以同事把自己用手機吃到飽分享到其他設備的做法提供給自己。然而，原PO說明自己周末追劇需要大流量的網路，因此有聽聞手機網路熱點開久了會導致發燙，不知長時間開啟熱點分享網路對手機是否會造成手機壽命降低或是電池損耗率變快等缺點，希望有網友能幫忙解惑。

不少內行人紛紛在文章下方回應，「耗電變快，充電頻率變高，電池壽命就變短」、「壽命降低肯定會，至少電池壽命一定有影響，但這也只是正常損耗」、「所有的零件壽命一定會減少，只是除了電池之外，其他的比較難壞，有機會但是很小」、「長期用會傷電池，朋友用一年健康度82%」、「行動網路比WIFI耗電，然後雙開更耗電，耗電妳就容易邊充邊用或是電量很低狀態再大充，然後電池健康度不佳就影響手機效能」。

除此之外，也有不少網友提供解決辦法，「隨便買個便宜的USB WIFI分享器，插上電腦就會分享WIFI了」、「買一台便宜的大電池安卓來開就不用擔心了，而且還會比iPhone更穩定」、「如果你要省第四台的話，不如買LiTV，便宜、頻道又多」、「買一台可以裝SIM的路由器，回去就把SIM拆下裝路由器，或多辦一個門號來裝」、「其實有些都市新大樓都有合作的網路寛頻，走中華線路，比手機用吃到飽便宜」。

手機 安卓 iPhone

上一則

字節跳動被控掃描使用者臉部蒐個資 9200萬和解

延伸閱讀

Kia打造新品牌 主打電池動力車

Kia打造新品牌 主打電池動力車
中國國家市場監管總局等5部門 約談特斯拉公司

中國國家市場監管總局等5部門 約談特斯拉公司
特斯拉將赴印尼投資

特斯拉將赴印尼投資
iPhone 13估有4款機種、鏡頭電池升級

iPhone 13估有4款機種、鏡頭電池升級

熱門新聞

圖：pixabay

YouTube下架近3000個頻道帳號 大多數涉及中國

2021-02-22 13:01
透過合成，去年超紅的韓劇「愛的迫降」男女主角也能在火星相遇。

愛的「火星」迫降？NASA官網開放360度全景P圖 快來玩

2021-02-25 02:15
Adobe Flash早已停止更新，卻有網站繼續提供可疑的更新程式。 （取材自Bleeping Computer）

駭客又有新招！Google快訊傳「Flash更新」 快移除軟體

2021-02-25 00:29
中國的換機需求帶動iPhone 12銷售暢旺。（路透）

蘋果市值年底挑戰3兆美元 iPhone今年料狂賣2.4億支

2021-02-21 21:01
才剛上市3個月的Apple M1處理器版的Mac mini，傳出出現Bug情形，透過HDMI線連接螢幕後，螢幕竟出現一排排類似外星光點般的粉紅長方形點點。（截圖自MacRumors）

蘋果新品螢幕驚現粉紅色「外星光點」 官方回應了

2021-02-22 23:37
SpaceX執行長馬斯克表示，今年稍後將把Starlink衛星網速提高一倍。（路透）

用戶嫌Starlink衛星網速慢？馬斯克：今年提速一倍

2021-02-23 01:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋